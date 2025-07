Morre Kang Seo-ha, atriz sul-coreana de 31 anos

Atriz sul-coreana, Kang Seo-ha morreu aos 31 anos vítima de câncer. Reprodução @yewonyewoni / Instagram

A atriz sul-coreana Kang Seo-ha morreu aos 31 anos no domingo (13), vítima de um câncer de estômago grau 4, que tratava há pelo menos um ano. A informação foi confirmada pela irmã da artista em postagem no perfil dela no Instagram.

Recentemente, apesar da doença, Seo-ha atuou como protagonista no longa Magnaein, que ainda não tem data prevista para o lançamento.

O velório será realizado na quarta-feira (16) no salão funerário da Universidade Católica da Coreia. Ela será enterrada no jazigo de sua família, na província de Gyeongnam.

Quem era Kang Seo-ha

Kang Seo-ha, que também é creditada apenas como Seo Ha em alguns trabalhos, cursou teatro na Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul e fez a sua estreia na indústria do entretenimento em 2012, no videoclipe de Faring Away, do grupo de k-pop Brave Guys.