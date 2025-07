Rodrigo Santoro, Lucas Agrícola e Bruno Mazzeo estarão na minissérie da Netflix sobre a Copa de 1970. Julia Mataruna,Ana Pazian e Fernando Young / Netflix/Divulgação

A conquista da Copa do Mundo de 1970 pela Seleção Brasileira no México vai virar minissérie. Com nomes como Bruno Mazzeo, Rodrigo Santoro e Lucas Agrícola no elenco, a Netflix anunciou nesta quinta-feira (17) o início das gravações de Brasil 70 — A Saga do Tri.

Além de "recriar momentos marcantes" da amarelinha dentro de campo, a produção, assinada em parceria com a O2 Filmes, também promete abordar questões ligadas à tensão política e econômica que o Brasil enfrentava na época, em meio à repressão imposta pela ditadura militar. As gravações são realizadas no Brasil e no México.

Uma das histórias que liga o título de 1970 à ditadura é a do técnico gaúcho João Saldanha, que foi demitido do comando da Seleção meses antes de o início do mundial por desavenças com o então presidente, Emílio Médici. O ex-técnico será interpretado Rodrigo Santoro.

"O enredo se desenrola em um dos momentos mais marcantes tanto do futebol quanto da História política brasileira, em meio à fase mais dura do regime militar, enquanto a equipe demonstra sua genialidade em campo sob a enorme pressão de representar um país inteiro", diz nota divulgada pela Netlfix.

Craque da equipe na conquista, Pelé será interpretado por Lucas Agrícola. Bruno Mazzeo vai dar vida a outra personagem marcante do tricampeonato: Zagallo.

O elenco também conta com nomes como Marcelo Adnet para interpretar Eusébio Teixeira, Daniel Blanco como Jairzinho, Victor Salomão como Dadá Maravilha, José Beltrão como Parreira e Ravel Andrade como Tostão.