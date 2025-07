— Resga Hits! é uma série que sempre abordou um sonho. Então, tudo que a gente prometeu desde que a Raíssa veio lá do Interior com o sonho de cantar, parece que agora, finalmente, na terceira temporada, vai se cumprir — adianta a diretora Carol Durão, sobre os conflitos da nova temporada:

— Essa temporada é o confronto do sonho com o sucesso. A gente vai ver os personagens lidando com esse sucesso, o preço que eles estão dispostos a pagar para chegar lá, tudo que eles estão a fim de abrir mão para se manter no topo.