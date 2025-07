"Chaves" e "Chapolin" voltam ao Multishow e estreiam no Globoplay

"Chaves" e "Chapolin" serão disponibilizados no Globoplay a partir de 21 de julho. Televisa / Divulgação / Reprodução

Os fãs de Chaves e Chapolin têm mais um motivo para ficarem felizes: os seriados voltam a ser exibidos no Multishow e serão disponibilizados também no Globoplay.

No Globoplay, a estreia ocorre a partir do dia 21 de julho, enquanto no Multishow, as atrações serão transmitidas a partir de 4 de agosto.

Serão disponibilizados 176 episódios, sendo 88 de cada obra, com a opção de áudio dublado ou original em espanhol com legenda em português.

Chaves foi sucesso de audiência no Brasil

Originalmente, Chaves foi ao ar no México, entre 1973 e 1979. A comédia passou a fazer parte da programação do SBT em 1984 e se tornou um fenômeno de audiência.

Além da passagem pelo SBT, os 312 episódios do seriado foram transmitidos no Brasil pelos canais Cartoon Network, Boomerang, TBS e Multishow. Em 2019, a produção chegou a ser disponibilizada no catálogo do Amazon Prime Video.

Batalha na Justiça

Devido a um impasse entre a Televisa e o Grupo Chespirito — responsável por administrar o legado do criador e protagonista das séries, Roberto Gómez Bolaños —, o acordo de distribuição de Chaves e de Chapolin não foi renovado em 2020.

Enquanto o Grupo Chespirito exigia pagamentos maiores pela distribuição do seriado, a Televisa, dona das fitas nas quais os capítulos estão gravados, negava a proposta. O acordo chegou ao fim quando as séries estavam prestes a completar 36 anos de exibição no Brasil.