Atriz mirim que morreu aos 11 anos foi vítima de infecção no cérebro, aponta laudo

Acusação de negligência

A atriz reclamou de intensas dores de cabeça pela primeira vez em 23 de abril. Foi levada ao hospital no dia 28, quando os médicos apontaram diagnóstico de dengue e retornou para casa com prescrição de medicamentos.

Após piora no quadro de saúde e a realização de exames no dia seguinte, os médicos do Hospital Geral de Grajaú, em São Paulo (SP), identificaram tumor cerebral com cerca de cinco centímetros. Pela gravidade do diagnóstico, solicitaram que Millena fosse transferida ao Hospital das Clínicas, onde ela poderia receber tratamento na área de neurologia.