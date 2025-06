"Vale Tudo": saiba a história de Leonardo, filho de Odete Roitman que promete abalar a trama

Essa é a primeira novela do ator , conhecido até então por seus papéis no teatro musical e em séries de streaming. Leonardo é irmão de Heleninha (Paolla Oliveira) e Afonso (Humberto Carrão), mas vive afastado da família desde um grave acidente de carro ocorrido anos atrás.

A tragédia, que na versão original da novela resultava na morte do personagem, ganha agora um novo desfecho: Leonardo sobreviveu , mas ficou com sequelas e foi escondido por Odete, que passou a pagar Nice (Teca Pereira) para cuidar dele.

Rumo diferente no remake

A verdade — de que Odete ( Beatriz Segall ) era quem dirigia o carro na noite do desastre — só era revelada mais tarde, pela antiga empregada da família, vivida por Zilka Salaberry.

No remake, o roteiro atualiza essa narrativa com uma dose extra de drama: Leonardo está vivo e deve ser peça-chave em futuros conflitos entre os Roitman.

Quem é Guilherme Magon?

Guilherme Magon faz sua estreia em folhetins com o papel de Leonardo. Embora seja novato nas novelas , o ator acumula experiência de mais de uma década nos palcos.

Um de seus papéis de maior destaque foi em 2011, quando protagonizou a versão brasileira do musical Cabaret , ao lado de Cláudia Raia . À época, substituiu Reynaldo Gianecchini , afastado por conta de um tratamento contra um linfoma.

Além do teatro, Magon também passou por produções da TV e do streaming. Ele atuou na série Assédio, da Globoplay, e em O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, do Disney+.