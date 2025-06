"Vale Tudo": compare a história de Leonardo na versão original com o remake

Nos últimos episódios de Vale Tudo , Heleninha (Paolla Oliveira) está constantemente relembrando o aniversário de morte de Leonardo . Na trama, a pintora acredita ser a responsável pelo acidente que causou a morte do irmão.

Assim como na versão original, o personagem no remake também promete abalar a família Roitman. Veja as diferenças entre a aparição do personagem nas duas versões.