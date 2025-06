Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard) e Will (Noah Schnapp) em "Stranger Things".

Um dos maiores sucessos do audiovisual dos últimos tempo, a série Stranger Things terá seu capítulo final em 31 de dezembro de 2025. A quinta e última temporada da produção da Netflix será dividida em duas partes: a primeira com estreia no dia 26 de novembro e a segunda em 25 de dezembro.