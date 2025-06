A novela A Viagem , que está no ar desde maio no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, tem um misterioso personagem: o mascarado , que está prestes a ser revelado na trama.

Atualmente com 71 anos, o ator mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e segue trabalhando com arte, dedicando-se ao teatro como ator, autor e diretor.