Qual é o segredo sobre Mauro que Carmem esconde em "A Viagem?"

Carmen se envolveu com Mauro no passado.

Sucesso no Vale a Pena Ver de Novo , a novela A Viagem tem causado curiosidade no público sobre o motivo pelo qual Carmem (Suzy Rêgo) fica tão incomodada quando o assunto é Mauro (Eduardo Galvão).

Diante do envolvimento de Lisa (Andréa Beltrão) com o personagem, ela fica incomodada e decide revelar para a melhor amiga o crime cometido pelo arquiteto.

O segredo de Carmem e Mauro

Ao conversar com Lisa sobre o ocorrido, Carmem explica que Mauro a convidou para ir até sua casa, mas filmou o que aconteceu entre eles e mostrou aos amigos.

— Ele acabou com a minha vida. Pior que ele não tem a menor criatividade... ele fez igualzinho comigo: me convidou para ouvir música na casa dele, ele filmou tudo! Ele mostrou tudo para os amiguinhos dele... Lisa, que vergonha! Que vergonha! Olha, se prepara... é isso que ele está querendo fazer com você — alertou.