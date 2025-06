Qual é o segredo de Odete Roitman? Descubra o que a personagem de "Vale Tudo" esconde

Em meio a chantagens e memórias mal resolvidas, o remake de Vale Tudo começou a lançar luz sobre um segredo do passado que Odete Roitman ( Debora Bloch ) esconde a qualquer custo.

Na última terça-feira (3), a trama exibiu um reencontro tenso entre as duas personagens. Nice pediu mais dinheiro para continuar "fazendo o que tem que fazer" . Em resposta, Odete exigiu discrição absoluta.

O que se sabe até agora sobre o segredo de Odete Roitman

Em uma das falas da ex-empregada, ela menciona uma neta que faz faculdade em Campinas e reforça que "as coisas precisam ser boas para os dois lados" , sugerindo que o acordo com a vilã já se estende há pelo menos cinco anos — tempo em que Odete não a visitava pessoalmente.

Trama original pode indicar o rumo da nova versão

O que o público descobriu mais tarde foi que a própria Odete dirigia o veículo após ser flagrada por Leonardo em um encontro com um amante — amigo do filho. O rapaz, revoltado, queria contar ao pai, e Odete o levou no carro, junto de Heleninha, em estado alterado. O acidente matou Leonardo.