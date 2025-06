Participantes de "Largados e Pelados", do Discovery, precisam sobreviver sem roupas e mantimentos em região selvagem

O que leva uma pessoa a enfrentar 21 dias sem comida, água, abrigo ou roupas em uma região inóspita? Ao contrário de realities tradicionais como no BBB , o reality Largados e Pelados — exibido pela Discovery — não oferece nenhum prêmio em dinheiro aos participantes.

Mesmo sem prêmio milionário, o reality chama a atenção justamente pela proposta radical: quem topa o desafio abre mão de todo conforto e encara, nu, a convivência com um parceiro desconhecido em meio à natureza selvagem.

O programa se tornou fenômeno de audiência na TV paga e, segundo a Discovery, atrai telespectadores interessados em técnicas de sobrevivência — tema que motiva quase metade ( 43% ) do público na América Latina, conforme pesquisa realizada em seis países.

Como funciona a premiação de Largados e Pelados?

Ao fim dos 21 dias, não há um vencedor oficial. Todos que resistem ao tempo estipulado são considerados "sobreviventes" e saem do programa com uma pontuação de desempenho chamada PSR ( Personal Survival Rating) , que mede preparo físico, mental e conhecimento técnico.

O capixaba Diogo Survive, primeiro brasileiro na edição americana, explicou ao portal Splash que a quantia recebida mal cobre o tempo afastado do trabalho:

— O prêmio é um banquete quando você chega no quarto do hotel — brinca. — Não existe um prêmio gigantesco. Existe uma ajuda de custo pelo tempo fora do seu trampo.