Principal médico acusado por overdose de Matthew Perry vai se declarar culpado

Investigação criminal teve início após a autópsia apontar níveis elevados de cetamina no organismo do ator.

O principal médico acusado pela overdose do ator americano-canadense Matthew Perry , astro da série de TV Friends, concordou em se declarar culpado nas próximas semanas, anunciou nesta segunda-feira (16) o Departamento de Justiça americano.

O outro médico envolvido no caso, Mark Chavez, declarou-se culpado em outubro de conspirar para distribuir a droga nas semanas anteriores à descoberta do corpo do ator na jacuzzi de sua casa em Los Angeles, em 2023.