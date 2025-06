"Nossa série não poderia ser careta": produção sobre Raul Seixas relembra vida do artista com ousadia

Ídolo de muitas gerações, até das que vieram depois de sua morte, Raul Seixas (1945-1989) é uma figura ímpar na música brasileira. Maluco ou transgressor, visionário ou reacionário, Raul vai muito além dos rótulos. Um artista tão indefinível que nem ele mesmo encontrava definições para si, como escreveu na letra de Gita: “Eu sou a luz das estrelas / Eu sou a cor do luar / Eu sou as coisas da vida / Eu sou o medo de amar”.

Apresentar Raul Seixas para as novas gerações e, ao mesmo tempo, respeitar o legado que o artista deixou aos fãs que acompanharam sua trajetória é uma missão quase impossível. Transpor para o audiovisual essa existência múltipla foi o desafio enfrentado por Paulo Morelli e Pedro Morelli, pai e filho, que trazem ao público Raul Seixas: Eu Sou, série em oito capítulos disponível no Globoplay .

Na semana em que o pai do rock brasileiro completaria 80 anos , quem ganha o presente é o público: um projeto que levou mais de uma década para sair do papel.

— Essa série tem sido gestada há muito tempo, há mais de 15 anos. Se aproximando do Raul e de sua trajetória, a gente viu como ele era ousado, radical e intenso. Então, a gente propôs que a nossa série não poderia ser careta . Retratamos com o máximo de fidelidade e ousadia — conta Paulo Morelli, ao que Pedro completa:

— É incrível lançar essa série. É muito especial e muito lindo dividir isso com o público. A gente é muito apaixonado por Raul Seixas. Ele é um cara que fala com diversas gerações , não é à toa que tem pai e filho aqui contando essa história. E esse elenco incrível é tão apaixonado quanto. Por isso foi tão especial.

Especial é pouco para definir a importância desse trabalho para o protagonista, Ravel Andrade . Aos 31 anos, o gaúcho não viveu o mesmo tempo cronológico que seu personagem, mas mergulhou de cabeça no universo do Maluco Beleza , até conseguir encarnar um Raul tão fiel ao original que impressionou os colegas de elenco.

Em família

— O Ravel já nasceu meio Raul, com o violão debaixo do braço. Meu maior orgulho é que fui eu que dei o primeiro violão da vida dele — relembra Julio, que conta ter ligado para Paulo Morelli e se oferecido para estar na série:

— Meu irmão sempre foi uma referência para mim. Vai ser lindo quando as pessoas puderem assistir. É incrível estar em cena com meu irmão e chamá-lo de pai.

Melhores amigos na vida real e, agora, também na ficção. João Pedro Zappa vive Paulo Coelho na série, algo que “previu” antes mesmo de acontecer, já que, ao ficar sabendo da escalação de Ravel, comentou com o amigo: “Vou ser o Paulo Coelho do seu Raul” . O universo conspirou e, como em um alinhamento planetário perfeito, a dupla divide a cena na nova produção.

— Eu já sabia muito de Raul, mas aprendi muito com a série. É difícil para mim, eu fico num lugar de ter tido o privilégio de contar essa história como Paulo Coelho, um dos maiores parceiros dele, e no lugar de fã. São muitos legados — destaca João Pedro, que preferiu não contatar o escritor e criar o personagem com base apenas nas referências da época:

Outras facetas

— Nunca pude imaginar que ele seria uma pessoa tímida. Isso é confirmado pela Kika Seixas (ex-mulher de Raul, vivida por Chandelly Braz na série), que fala que, na vida privada, ele era um cara muito calmo, totalmente diferente do cara que a gente conhece do palco e dos shows — resume Paulo Morelli, autor e diretor da produção, que promete tentar resumir nos oito episódios um pouco da personalidade de Raulzito, como era chamado:

Orgulhoso, Ravel Andrade fala com a propriedade de quem sabe ser este o grande papel de sua carreira. Mais do que adentrar na vida e obra de Raul, a vivência da série o transformou não só como artista, mas como pai. Durante as gravações, ele e a mulher, a atriz Andréia Horta, perderam um bebê. Estar imerso na série o ajudou a passar pelo luto, principalmente ao rodar as sequências de Raul com as filhas – o cantor foi pai de Simone, Scarlet e Vivian.