Marge morre em "Os Simpsons": saiba o que acontece no último episódio da temporada 

Trata-se de um salto temporal na série que mostra o enterro da personagem e os outros integrantes da família lidando com a perda. As informações são do O Globo.

Ao longo do episódio, Marge aparece como um "fantasma" no meio das nuvens ou como uma projeção no céu. Em mais de três décadas no ar, apenas personagens secundários haviam sido mortos.