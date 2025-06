Em "Vale Tudo", César fura fila com boneco e começa a vender bebês reborn em golpe inusitado

A princípio, a ideia parece absurda, mas os dois levam o plano a sério (talvez até demais) e mergulham de cabeça no golpe. Enquanto Olavo demonstra desconforto ao carregar um dos bonecos pelas ruas, César não só aceita a tarefa como encara a situação com empolgação.

César usa o boneco para furar fila e é desmascarado

Em outra cena, prevista para ir ao ar nesta quinta-feira (12), César entrará em uma loja com o boneco no colo. Ignorando completamente a fila, ele vai direto ao balcão. Quando é questionado por um dos clientes, responde com naturalidade:

Parto de bebê reborn

No capítulo da noite de quarta-feira (11), os vigaristas se envolveram em outra situação com os "bebês": um parto simbólico. Olavo retirou o boneco de um saco plástico em meio a uma encenação digna de novela mexicana.

Com os olhos marejados, Olavo segurou o boneco como se fosse um recém-nascido e se emocionou com o momento:

Golpe ou negócio?

