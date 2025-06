Conheça os participantes do "Chef de Alto Nível", novo reality de gastronomia da Globo

Competição será dividida em três categorias: cozinheiros da internet, profissionais e amadores. Beto Roma / TV Globo/Divulgação

A cozinha está pronta; as panelas, organizadas e os ingredientes, minuciosamente selecionados. Nesta quarta-feira (24) a TV Globo anunciou quem serão os 24 participantes do Chef de Alto Nível, novo reality de gastronomia que estreia na emissora em 15 de julho.

Apresentada por Ana Maria Braga, a competição será dividida em três categorias: cozinheiros da internet, profissionais e amadores. A mentoria dos grupos será de responsabilidade dos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto — que também serão os jurados do programa.

Para conquistar o título do Chef de Alto Nível, os participantes precisarão enfrentar desafios complexos de maneira criativa e resistente, a produção afirma. E, além do prestígio, o vencedor fatura R$ 500 mil.

Entre os 24 participantes, há três gaúchos — todos de Porto Alegre. São eles:

Arika Messa , 42 anos, no grupo de profissionais

, 42 anos, no grupo de profissionais Bruno Sutil , 35, na categoria cozinheiros amadores

, 35, na categoria cozinheiros amadores Ícaro Conceição, 33, cozinheiro de internet

Competidores

Cozinheiros da internet

Selecionados para o grupo de "cozinheiros da internet". Rede Globo/ Site / Divulgação

Ícaro Conceição

Conceição comandou uma cozinha voluntária que servia cerca de 20 mil refeições por dia. Rede Globo/ Site / Divulgação

Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Ícaro Conceição é um dos representantes de Porto Alegre no Chef de Alto Nível. Em um dos momentos que o Rio Grande do Sul mais precisou, durante as enchentes de maio de 2024, Conceição comandou uma cozinha voluntária que servia cerca de 20 mil refeições por dia.

— Toda vez em que eu conquisto alguma coisa, já penso no próximo passo. Comecei no açougue do meu pai com 14 anos, ganhei campeonatos de gastronomia aos 17, virei chef profissional com 24 e chef executivo aos 30 anos, e depois da pandemia comecei a crescer na internet. Vivi todos esses estágios da minha vida sempre exercendo o meu melhor. Um programa de TV era uma das coisas que eu ainda não tinha feito. E aí pensei: por que não? — questiona o chef, que cozinha desde os 24 anos e já visitou mais de 30 países.

Allan Mamede

Alan tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Rede Globo/ Site / Divulgação

Com o título do reality Que seja doce, do GNT, na bagagem, o carioca Allan Mamede tem 26 anos e acumula mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Segundo ele, sua maior dificuldade na competição deve ser o tempo.

— Minha maior dificuldade na competição talvez seja tempo. Fazer um prato de alto nível, com todas as técnicas possíveis, num tempo menor, é um pouco complicado. Mas, eu me preparei para isso. Eu gosto de uma comida de fusão. É um diferente tipo de gastronomia, sempre tendo em foco a gastronomia brasileira, uma comida mais afetiva, tentando trazer também um pouco de contemporâneo na finalização do prato, com as melhores técnicas — diz Mamede, que é natural da cidade do Rio de Janeiro.

Bruna Lopes

Bruna já teve uma empresa de massas artesanais. Rede Globo/ Site / Divulgação

De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Bruna Lopes chega a competição com forte apelo nas redes sociais: são mais de 2 milhões de seguidores. Com família de cozinheiros, ela já teve uma empresa de massas artesanais e destaca não gostar de coentro.

— Eu quero, com certeza, levar para o reality muita massa fresca, que eu adoro fazer, é a minha especialidade e o que me trouxe para a cozinha. Quero fazer muita mistura de sabores caseiros, trazer um pouco do meu Mato Grosso do Sul, uns toques de banana, de mandioca, para as pessoas conhecerem mais. E comida com gosto de vó! — diz Bruna, 39 anos.

Bruno Manoel "Preto"

Bruno venceu o "Que Delícia", competição do programa "Mais Você". Rede Globo/ Site / Divulgação

Pernambucano nascido no município de Paulista, Bruno Manoel, o "Preto", vende docinhos com a irmã desde os 16 anos — época em que perdeu sua mãe. Com mais de 800 mil seguidores nas redes, aos 40 anos, também chega com troféu na bagagem: venceu o Que Delícia, competição do Mais Você, também comandado por Ana Maria Braga.

— Eu quero mostrar muito a culinária nordestina, o que a gente tem de bom, trazendo muito de Pernambuco também, que é um polo bastante influente, que traz as gastronomias europeia, africana e indígena. É um misto que o Brasil precisa conhecer e eu vou lá exatamente para mostrar isso — destaca Bruno.

Bruno Salomão "Bubu"

Bubu acumula mais de 800 mil inscritos em seu canal no YouTube. Rede Globo/ Site / Divulgação

Apesar de ser natural de São Luís (MA), Bruno Salomão, o "Bubu", tem como principal especialidade o churrasco, além da culinária árabe. Ele é co-capitão da seleção brasileira de churrasco americano. Após trocar o Marketing pela Gastronomia, atualmente Bubu acumula mais de 800 mil inscritos em seu canal no YouTube.

— O formato desse reality é muito interessante porque ele não é sobre as intempéries interpessoais: ele é sobre comida e comida boa; isso me motiva. A execução dos pratos em si eu não creio que seja um problema. Mas a concepção e a finalização deles para mim, que sou uma pessoa extremamente bruta e trabalho com churrasco, vai ser o mais complicado — diz Bubu.

Maria Clara Caldas

Maria realizou um renomado workshop de gastronomia em Paris. Rede Globo/ Site / Divulgação

Mineira de Belo Horizonte, Maria mora em Lisboa, Portugal, atualmente. Seu tempo é dividido entre aulas da faculdade de Administração e a criação de conteúdos culinários nas redes sociais, com perfil que conta com 40 mil seguidores. Participou de um workshop da renomada Le Cordon Bleu, em Paris, fez curso de massas e vendeu doces.

— Eu acredito que tenho a meu favor a criatividade e a junção de culturas. Hoje moro fora, e conhecer um pouquinho de cada lugar me possibilita ter um leque maior de combinações, às vezes um toque inesperado em um prato. Eu gosto de dar uma inovada. Cozinho entradinhas, como uma boa mineira, e tenho explorado as culinárias portuguesa e japonesa, que mesclo com técnicas francesas que aprendi — afirma a mineira, de 23 anos.

Marina Fucano

Após abandonar a carreira de farmacêutica, Marina criou um perfil sobre gastronomia nas redes sociais. Rede Globo/ Site / Divulgação

Ex-jogadora de vôlei, Marina tem 32 anos. Nascida em Iacanga (SP), a palmeirense é especialista em brasa e churrasco. Acumula mais de 250 mil seguidores nas redes sociais, em perfil sobre gastronomia que criou após abandonar a carreira como farmacêutica.

— Eu gosto de cozinhar, independente do estilo. Tento colocar o que eu estou sentindo no prato. Eu amo fazer carne, amo churrasco, mas no programa não tem churrasqueira. Então, a marca que eu quero deixar é a de que consigo fazer de tudo. Para mim, cozinha sofisticada não é sobre ingredientes caros: é aquilo que tem sabor, quando você sente o amor com que foi feito o prato. Quero fazer pratos bonitos, gostosos e que alimentem a alma — declara Marina.

Maritza Bojovski

Maritza é proprietária de um restaurante familiar. Rede Globo/ Site / Divulgação

Aos 36 anos, é natural de Vitória (ES). Maritza é filha de chef de cozinha e proprietária de um restaurante familiar em Vila Velha. Competitiva, gosta de beach tênis e posta conteúdos diariamente para seus 200 mil seguidores.

— A minha marca são os frutos do mar. Quando meu pai era vivo, nosso restaurante foi eleito durante 17 anos o melhor do Brasil nessa especialidade. E aí fechou. Hoje, eu o abro novamente com o mesmo cardápio — conta.

Cozinheiros profissionais

Selecionados para o grupo de "cozinheiros profissionais". Rede Globo/ Site / Divulgação

Arika Messa

Arika quer dar destaque à culinária gaúcha no programa. Rede Globo/ Site / Divulgação

Gaúcha de Porto Alegre, tem um temperamento forte. Ex-jogadora de futebol, Arika atua como chef de cozinha e professora. Quer aproveitar o Chef de Alto Nível para dar destaque a culinária do Rio Grande do Sul, além de orgulhar as filhas e alavancar sua carreira com o prêmio.

— O Chef de Alto Nível tem um formato interessante: a gente se põe à prova, se testa, consegue ter um termômetro de como está a evolução. Estou 10 anos mais experiente hoje, acho que é o momento perfeito da minha carreira profissional para estar aqui. As minhas filhas me motivaram muito. Pode ser a consolidação de uma rota que já vem sendo traçada — destaca Arika, 42.

Adriana Veloso

Adriana comanda uma cozinha que já venceu o prêmio de melhor restaurante brasileiro do Rio de Janeiro. Rede Globo/ Site / Divulgação

Nascida em Tuiaçu (MA), cresceu em Belém (PA) e atualmente mora no Rio de Janeiro. Fã da apresentadora Ana Maria Braga, aprendeu a cozinhar com a mãe e comanda uma cozinha que já venceu o prêmio de melhor restaurante brasileiro do Rio de Janeiro em 2022 e 2023, em eleição da imprensa especializada.

— Eu quero deixar no programa a marca da comida raiz, de ancestralidade, aquela que faz lembrar de casa. Eu hoje moro no Rio de Janeiro, mas cozinho a comida do Norte. Não tem nada melhor do que lembrar dos antepassados, lembrar de algo de infância que você comeu. Vou apostar muito na comida natural, gostosa, bem temperada, uma comida feita com afeto — diz a chef, de 48 anos.

Iara Guimarães

Iara aprendeu a cozinhar com o pai. Rede Globo/ Site / Divulgação

Morando em Lisboa, Portugal, há oito anos, Iara é natural de Igaratinga (MG). Aprendeu a cozinhar com o pai e antes de dedicar-se à gastronomia, atuou por 13 anos com contabilidade.

— A minha expectativa está altíssima! Vai ser uma troca muito boa entre o pessoal e um aprendizado muito grande, acima de qualquer coisa. Eu estou tentando não olhar para os competidores porque são pessoas de muito alto nível — diz Iara, 38.

Kelma Zenaide

Kelma comanda um restaurante e buffet de comida afro-brasileira. Rede Globo/ Site / Divulgação

De família quilombola, Kelma tem 53 anos e é natural de Contagem (MG). Aprendeu a cozinhar com os familiares, como seu avô, que costumava preparar as refeições no quintal de casa. Especialista em literatura africana, atualmente comanda um restaurante e buffet de comida afro-brasileira.

— Eu trabalho com culinária afro-brasileira, diaspórica. Esse é um mote da minha empresa, e quero deixar justamente essa marca. Porque a gente trabalha com culinária europeia e suas várias técnicas, mas as técnicas e tecnologias quilombolas existem, com instrumentos, como o pilão. Quero trazer isso para o programa: que as pessoas sintam prazer em voltar a falar da culinária de raiz, ancestral, de santo, de terreiro. Isso, para mim, é muito importante — afirma Kelma, 53.

Lucas Correia

Lucas já ministrou aulas de Gastronomia em uma universidade. Rede Globo/ Site / Divulgação

Aos 37 anos, reside em Fernando de Noronha (PE) e é natural de Paranaguá (PR). Já atuou com a chef Manu Buffara, comandou o restaurante de um hotel em Moçambique, na África, e deu aulas de Gastronomia em uma universidade.

— O meu repertório passeia por várias culturas e pela minha trajetória, pela minha história e pelo meu desejo de, por ser um chef brasileiro, mostrar o Brasil. A minha expectativa de fazer algo bacana no programa está cada vez maior. É a chance de colocar a minha assinatura na gastronomia de uma forma leve, mas ao mesmo tempo madura, sólida — diz.

Luiz Lira

Luiz á participou de um reality de culinária na Argentina. Rede Globo/ Site / Divulgação

Atualmente, aos 35 anos, trabalha como consultor técnico de gastronomia. Já atuou em cozinhas no Brasil, França e Espanha. Tem na avó Quitéria, que já trabalhou com Ana Maria Braga, sua grande inspiração. Já participou de um reality de culinária na Argentina e é natural de São Paulo.

— O que me levou a me inscrever foi a chance de mostrar um pouco da minha cozinha, quem é o Luiz com o alimento, a minha essência. Acabei de chegar ao Brasil, passei muitos anos fora, então, a ideia é vir para cá e ser conhecido aqui também através desse reality show — ressalta.

Raphael Santos

Rafael tem conhecimento em técnicas de carnear e filetar. Rede Globo/ Site / Divulgação

Trabalha com personal chef em Lisboa, Portugal. Tem conhecimento em técnicas de carnear e filetar, que adquiriu em açougues e peixaria que trabalhou. Nascido no Rio de Janeiro, sonhava em ser jogador de futebol.

— Venho de uma escola francesa, meu primeiro trabalho foi com um chef francês muito rígido, então essa é a base que carrego até hoje. Apesar de gostar muito da cozinha asiática, italiana, obviamente a brasileira também me encanta muito, a de matriz africana, mas a minha grande base é a francesa e acredito que ela vai me levar muito longe nessa competição — conta, 31.

Rodrigo Andrade

Rodrigo tem um restaurante em homenagem a sua avó. Rede Globo/ Site / Divulgação

Técnico em Mecânica e estudante de Engenharia Elétrica, aos 24 anos, é dono de um restaurante em homenagem a sua avó. Nascido em Natal (RN), quer demonstrar que a comida regional também é alta gastronomia.

— Sou um cozinheiro clássico. Uso técnicas clássicas da gastronomia, mas sou muito nordestino. Então, uso muito o clássico nordestino com o clássico italiano, o clássico francês. Me considero um cozinheiro underground. Pego as coisas chiques e dou uma bagunçada junto com as que eu tenho, e dá certo — afirma.

Cozinheiros amadores

Selecionados para o grupo de "cozinheiros amadores". Rede Globo/ Site / Divulgação

Bruno Sutil

Bruno presta consultoria para marcas de alimentos. Rede Globo/ Site / Divulgação

Natural de Porto Alegre, atualmente vive em São Paulo e se identifica como pesquisador sensorial. Presta consultoria para marcas de alimentos e de produtos de limpeza. Quando mudou-se para a capital paulista, recebia conselhos da mãe em chamadas de vídeo.

— Gosto muito de trabalhar com proteína, com carne, gosto do estilo francês de cozinhar, com muita manteiga. Acho que é isso que vou tentar levar para lá. Mas uma das características que sempre busco é buscar colocar no prato o equilíbrio, entre o sal e o doce, o azedo e o amargo, o humano — antecipa o gaúcho, 35 anos.

Dih Vidal

Dih gosta de cozinhar peixes mas afirma que "não é limitada a isso". Rede Globo/ Site / Divulgação

Dona de casa e vendedora de roupas, atualmente mora em São Paulo e sonha em ter seu próprio restaurante. É natural de Mucuri (BA) e tem 36 anos.

— Gosto muito de cozinhar peixes, mas não estou limitada a isso. Se tiver qualquer outra coisa, um bucho, um bode (risos), estou disposta a fazer. O que me levou a fazer a inscrição, primeiro, foi a chance de uma independência financeira como mulher. Sempre vivi para a família, meus filhos, minha casa. Então, chega um momento que a gente quer conquistar as coisas para nós mesmos. E me inscrevei também porque meus filhos queriam muito ver a mãe deles na TV — revela.

Erickson Blun

Erickson se considera um bom jogador de pôquer. Rede Globo/ Site / Divulgação

Médico cirurgião do aparelho digestivo, é apaixonado pela gastronomia. Tem 59 anos e atualmente reside em Brasília (DF). Para ele, um quadro bem empratado é igual a uma cirurgia bem feita. Seu três filhos são seu críticos culinários e se considera um bom jogador de pôquer.

— Cozinho de tudo, mas muito comida familiar, nada exuberante. Estou com vontade de comer alguma coisa, vou lá e faço. Não tem algo específico dentro da gastronomia. A massa, normalmente, é mais fácil para mim, mas eu faço de tudo um pouco — explica o médico, nascido em Ponta Grossa (PR).

Flan Souza

Flan afirma que aprendeu a fazer arroz com Ana Maria Braga. Rede Globo/ Site / Divulgação

Técnica em Enfermagem, tem 41 anos e mora em Barueri (SP). Natural de Salvador (BA), herdou da sua mãe e sua avó o interesse pela culinária. Segundo ela, aprendeu a fazer arroz com Ana Maria Braga.

— Sou completamente apaixonada por comida. Mesmo quando não estou trabalhando com comida, dou um jeito de voltar para isso. Fui trabalhar com publicidade, fazer mestrado em marketing, entrei para um grupo de estudos alimentares brasileiros. O meu doutorado é sobre alimentação, comportamento alimentar, trabalho com pesquisa sensorial, então é tudo voltado para o tema — destaca.

Gilmar Francisco

Gilmar diz que tem " expectativa de conseguir passar a trabalhar com comida". Rede Globo/ Site / Divulgação

Médico nutrólogo e anestesista, tenta reproduzir em casa, para amigos e familiares, as receitas de pratos que come em restaurantes. Enfrentou a obesidade quando mais novo. De Cachoeira do Itapemirim (ES), mora no Rio de Janeiro atualmente.

— Tenho muita expectativa de conseguir passar a trabalhar com comida, e tenho ideias para poder amarrar a culinária com o que eu faço. Espero também aprender muito sobre comida e levar para os meus pacientes a noção de como é possível comer bem de forma saudável, de como qualidade pode ser melhor até do que quantidade. Por último, não menos importante, é dizer que meus filhos vão ficar enlouquecidos quando eles souberem que eu estou aqui — brinca o médico, 41 anos.

Julio Nieps

Julio foi incentivado pela sogra a se inscrever no reality. Rede Globo/ Site / Divulgação

Autodidata na cozinha, é tatuador e motorista de aplicativo. Fã de animes, tem 36 anos, é natural de Americana (SP) e foi incentivado pela sogra a se inscrever no reality.

— Eu cozinho faz pouco tempo. Pelo fato de ser amador, ainda não tenho uma linha na gastronomia que queira seguir. Cozinho de tudo, para todo mundo, sem linha específica. Tenho minhas carnes preferidas, minhas proteínas dentro de cada categoria: carne vermelha, gosto muito de trabalhar com cordeiro, frutos do mar, peixe também. Então, tenho alguns pontos fortes em temas específicos — explica.

Luiza Soares

Luiza se inspira nas suas vós para cozinhar. Rede Globo/ Site / Divulgação

Formou-se recentemente em Gastronomia e também possui graduação em Nutrição. Inspira-se nas suas avós para cozinhar e assistiu todas os episódios da versão estrangeira de Chef de Alto Nível.

— Acho que o mais difícil vão ser o tempo e a limitação de ingredientes. O tempo é muito curto para pensar no que vai fazer e para pegar na plataforma o que for preciso. Você não tem uma dispensa disponível, caso esqueça alguma coisa. Tem que pensar e agir muito rápido — destaca a nutricionista, que é natural do Rio de Janeiro e tem 30 anos.

Marina Cabral

Marina gosta de cozinhar "mariscos, peixes, saladas e muita comida brasileira". Rede Globo/ Site / Divulgação

Empresária, comanda uma empresa que fornece insumos da Amazônia para restaurantes do sudeste do Brasil. Natural de Belém (PA), atualmente reside em São Paulo e teve apoio da filha para entrar no reality.

— Gosto de cozinhar mariscos, peixes, saladas e muita comida brasileira. Sou de Belém do Pará, da Amazônia, então minha raiz está toda lá, apesar de morar em São Paulo há 20 anos. Tudo que eu faço, todas as técnicas, acabam remetendo às minhas origens, inevitavelmente — afirma.

Os mentores

Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda são os mentores do "Chef de Alto Nível". Marcus Steinmeyer,Rogério Gomes,Juliana Matos / Divulgação

Alex Atala

Trabalha com cozinha contemporânea que valoriza​ ingredientes nativos da região amazônica brasileira. Coleciona prêmios nacionais e internacionais e, em 2013, entrou na lista das cem pessoas mais influentes da Time Magazine. Seu principal restaurante, D.O.M., é parte do seleto grupo de restaurantes brasileiros com duas estrelas no Guia Michelin, conquistadas em 2015 e mantidas até hoje. Além dele, tem o restaurante Dalva e Dito, especializado em comida afetiva brasileira, que recebeu o prêmio de melhor restaurante de cozinha brasileira em 2024 pela revista Prazeres da Mesa.

Jefferson Rueda

Uniu as paixões pelo açougue e pelo porco para construir o conceito do seu principal empreendimento: A Casa do Porco Bar, que ocupa a 27ª posição no The World’s 50 Best Restaurants 2024 e o primeiro lugar entre restaurantes brasileiros do ranking francês La Liste 2025, além de ter conquistado uma inédita estrela verde do Guia Michelin reconhecendo suas ações de sustentabilidade. Reconhecido por exercer a alta gastronomia caipira, também é chef proprietário do Hot Pork e da Sorveteria do Centro, em São Paulo.

Renata Vanzetto