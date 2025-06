Compare o elenco de "Chaves" com os personagens da nova série; confira quem é quem

Pablo Cruz interpreta Roberto Bolaños. HBO Max / Televisa / Reprodução

A vida e a obra de Roberto Gómez Bolaños, criador de Chaves, Chapolin Colorado e outros personagens que marcaram gerações, ganham novos contornos em Chespirito: Sem Querer Querendo, série da Max que reconstitui momentos marcantes da carreira do comediante mexicano.

Criada e roteirizada por Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños, a série mergulha desde a infância do humorista até os bastidores de seus anos de maior sucesso, entre as décadas de 1950 e 1980.

Em meio a polêmicas, decisões criativas e trocas de nomes por questões judiciais, o elenco atual revive as figuras icônicas da televisão latino-americana.

Ainda que o foco principal seja o próprio Bolaños e sua trajetória, a obra também mostra os bastidores de Chaves, sucesso absoluto no Brasil por meio das inúmeras reprises.

Veja abaixo o comparativo entre os personagens originais e os atores que os interpretam na nova série.

Série conta a trajetória de Roberto Gómez Bolaños. HBO Max / Reprodução

Compare o elenco de "Chaves" com os personagens da nova série

Roberto Bolaños (Chaves) – Pablo Cruz

Pablo Cruz interpreta Roberto Bolaños. HBO Max / Televisa / Reprodução

Responsável por interpretar o próprio Bolaños e personagens como Chaves e Chapolin, o ator Pablo Cruz chegou a ouvir que era "alto demais" para o papel. Tem 1,75 metros, enquanto Bolaños media 1,62. A diferença, no entanto, foi superada pelo desempenho em cena, que convenceu os produtores.

— Muitas vezes eu olhei as cenas sendo gravadas e vi Roberto Gomez Bolaños vivo de novo. É um nível de semelhança que era importante. Não é uma imitação, são certas características parecidas — disse Fernández em entrevista.

Florinda Meza (Dona Florinda) – Bárbara López como Margarita Ruíz

Bárbara López é "Margarita Ruíz". HBO Max / Televisa / Reprodução

Florinda Meza, atriz original e viúva de Bolaños, teve o nome alterado na trama. Na série, ela é chamada de Margarita Ruíz e interpretada por Bárbara López, conhecida por novelas mexicanas.

A mudança foi motivada pela recusa de Meza em autorizar o uso de sua imagem. A atriz não aprovou a produção. Em nota, disse que não se sentiu respeitada. Mesmo assim, a personagem foi mantida com destaque nos episódios que retratam os bastidores das gravações e o início do relacionamento com Bolaños — ainda casado na época.

Carlos Villagrán (Quico) – Juan Lecanda como Marcos Barragán

Juan Lecanda é "Marcos Barragán". HBO Max / Televisa / Reprodução

Por questões jurídicas envolvendo Carlos Villagrán, o personagem foi rebatizado como Marcos Barragán, vivido por Juan Lecanda. A aparência do ator remete ao original, mas com pequenas adaptações no figurino e na postura.

A relação entre Villagrán e Bolaños foi marcada por desentendimentos e brigas por direitos autorais, algo que a série chega a insinuar em cenas de tensão. Por isso, a mudança de nome evita disputas com o ator original, que nunca retomou o vínculo com o grupo de Chespirito após a saída da Televisa.

María Antonieta de las Nieves (Chiquinha) – Paola Montes de Oca

Paola Montes de Oca interpreta María Antonieta de las Nieves. HBO Max / Televisa / Reprodução

Paola Montes de Oca interpreta María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha. Antes das gravações, passou por uma preparação com a própria atriz original. Durante os ensaios, aprendeu bordões, gestos e a construção da personagem.

Segundo Paola, o objetivo foi respeitar a identidade da Chiquinha sem transformá-la em caricatura. O visual também seguiu fiel ao original, com o vestido verde, óculos e sardas.

Ramón Valdés (Seu Madruga) – Miguel Islas

Miguel Islas vive Ramón Valdés. HBO Max / Televisa / Reprodução

Miguel Islas ficou com o papel de Ramón Valdés, o Seu Madruga. Conhecido por outros trabalhos na TV mexicana, o ator foi escalado pela semelhança física e pela capacidade de capturar o humor ácido do personagem.

A série mostra momentos dentro e fora dos estúdios, incluindo os laços entre Valdés e Bolaños, além das dificuldades enfrentadas após a saída do ator do programa.

Angelines Fernández (Bruxa do 71) – Andrea Noli

Andrea Noli é Angelines Fernandez. HBO Max / Televisa / Reprodução

Dona Clotilde, que foi vivida inicialmente por Angelines Fernández, será interpretada por Andrea Noli no novo seriado. A personagem aparece com destaque em episódios que abordam sua trajetória, incluindo passagens sobre seu passado de militância política contra o regime de Francisco Franco na Espanha e achegada a Televisa.

Andrea optou por uma interpretação contida, sem exageros. As cenas exploram o lado mais afetivo da personagem, além das brincadeiras com o apelido de "Bruxa do 71", que ela sempre negava nas gravações.

Édgar Vivar (Senhor Barriga/Nhonho) – Eugenio Bartilotti

Eugenio Bartilotti interpreta Édgar Vivar. HBO Max / Televisa / Reprodução

Bartilotti interpreta Édgar Vivar, que viveu os papéis de Senhor Barriga e Nhonho. Assim como no original, ele alterna entre os dois personagens com diferenças de voz e comportamento.

O próprio Édgar Vivar faz uma participação especial como o diretor que chama Bolaños de "Chespirito". É um dos momentos de homenagem explícita ao legado do humorista.

Rubén Aguirre (Professor Girafales) – Arturo Barba

Arturo Barba dá vida a Rubén Aguirre. HBO Max / Televisa / Reprodução

Arturo Barba ficou com o papel de Rubén Aguirre, o Professor Girafales. A altura do ator, de 1,94 metros, se aproxima dos 1,96 metros do original. A semelhança física ajuda na construção da figura do professor, que é apaixonado por Dona Florinda.

O personagem aparece tanto nas gravações de Chaves quanto em momentos mais íntimos, como bastidores e conversas com o elenco. A série mostra também o companheirismo de Aguirre com Bolaños desde os primeiros anos.

Episódios

Pablo Cruz interpreta Roberto Bolaños e os personagens Chaves, Chapolin Colorado e doutor Chapatin. Max / YouTube / Reprodução

Chespirito: Sem Querer Querendo está disponível no HBO Max, com novos episódios lançados sempre às quintas-feiras (confira o cronograma abaixo).

A primeira temporada tem oito capítulos e traz uma releitura dos bastidores que formaram o universo de Chaves, Chapolin e outros personagens criados por Bolaños.

Confira o cronograma oficial:

Episódio 1 : 5 de junho

: 5 de junho Episódio 2 : 12 de junho

: 12 de junho Episódio 3 : 19 de junho

: 19 de junho Episódio 4 : 26 de junho

: 26 de junho Episódio 5 : 3 de julho

: 3 de julho Episódio 6 : 10 de julho

: 10 de julho Episódio 7 : 17 de julho

: 17 de julho Episódio 8: 24 de julho

Chespirito: Sem Querer Querendo: onde assistir

Série : Chespirito: Sem Querer Querendo

: Chespirito: Sem Querer Querendo Data : todas às quintas-feiras

: todas às quintas-feiras Onde: HBO Max