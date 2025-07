Dita (Jeniffer Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé) vivem novas aventuras. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

O que acontece com nossos personagens preferidos depois que o letreiro FIM encerra uma trama? É o que Walcyr Carrasco promete responder a partir desta segunda-feira (30) com Êta Mundo Melhor!, continuação de Êta Mundo Bom! (2016).

Candinho (Sergio Guizé) e seu fiel companheiro, o burro Policarpo, têm uma nova missão. Se na trama anterior, a busca do caipira era pela mãe, Anastácia (Eliane Giardini), desta vez ele precisa encontrar o filho, sequestrado ainda bebê pelo vilão Ernesto (Eriberto Leão). O malvado também é indiretamente responsável pela morte de Filomena (Débora Nascimento), com quem foge no início da história.

Viúvo, Candinho sofre com o desaparecimento do filho, e ainda enfrenta mais um baque: a morte de sua mãe. Mesmo com tantos percalços, o protagonista tenta manter seu mantra: "tudo que acontece de ruim é pra 'miorá'".

Apesar de manter alguns personagens e também centrar em uma busca de Candinho, Walcyr garante que não se trata simplesmente de uma continuação:

— É uma nova novela, uma nova história, e de alguma maneira se espelha na história anterior. O mote da novela anterior era o Candinho procurando a mãe. O mote dessa é o Candinho procurando o filho. Ou seja, há um espelhamento, mas não é a mesma história.

Apesar de dar o pontapé inicial, Walcyr Carrasco não escreverá toda a novela. Com outros projetos em andamento, ele passa o bastão para Mauro Wilson, que assume a autoria de Êta Mundo Melhor! a partir do capítulo 30.

— Ficar perto do Walcyr e entender como ele faz uma novela é uma experiência maravilhosa. Só fiquei assustado quando ele me disse que tem que dar a mesma audiência da anterior. Mas vamos lá! — brincou Mauro.

— Deixei todos os desfechos em aberto para o Mauro e é ele quem vai decidir tudo. Estou satisfeito com as propostas dele. Uma coisa sábia a se fazer na vida é saber se retirar. E me retiro e passo a bola pro Mauro — completa Walcyr.

Desafio gigante também para Amora Mautner, que assume a direção, prometendo cumprir o estilo de Jorge Fernando (1955-2019), que comandou a trama anterior:

— O Jorginho Fernando era uma pessoa iluminada e ele tinha um tom de direção Broadway. Ele gostava de algo performático e fiquei muito impressionada com o tom da novela quando eu vi. Esse era o maior desafio. Conseguir fazer com os novos personagens e não deixar o tom diferente: 80% emoção e verdade e 20% de composição. É um humor requintado, e o que fiz na maior humildade foi copiar o tom anterior e tão bem feito pelo time anterior.

Nova fase de Larissa Manoela

Maria, mocinha vivida por Bianca Bin em Êta Mundo Bom!, aparece pouco na atual novela, pois morre atropelada. A atriz brinca que não é de hoje que Walcyr tenta matá-la, já que sua personagem escapou por pouco de ser atropelada na trama anterior.

— Será uma participação pequena, mas densa. Recebi esse convite com saudosismo porque Êta Mundo Bom! só me traz coisas boas. Maria abriu muitas portas para mim e devo isso ao Walcyr Carrasco.

Larissa Manoela vive a misteriosa Estela. Léo Rosario / TV Globo/Divulgação

O amor de Maria redimiu Celso (Rainer Cadete) há nove anos, e agora, assim que ficar viúvo, ele volta a flertar com a vilania. Quem pode salvar o caráter dele desta vez é Estela, vivida por Larissa Manoela.

— Estou aprendendo muito com a Estela, ela tem muitas camadas, e o ser humano é isso. Tem coisas parecidas comigo, porque vivo uma nova fase em minha vida e é muito gostoso poder fazer isso e trazer as vivências e as memórias. Ela traz um mistério e traumas passados que terá que enfrentar. É uma mulher do povo. Cuida da irmã, da avó, dos pacientes, das crianças, enfim. Espero que as pessoas sintam muita verdade — celebra Larissa, animada por voltar às novelas.

A volta dos vilões

Ernesto (Eriberto Leão) e Sandra (Flávia Alessandra): dupla do mal. Fábio Rocha / TV Globo

O público deve estar se perguntando: “Ernesto não morreu na novela anterior?”. Sim... e não! Eriberto Leão explica como foi esse retorno:

— Voltar a fazer um personagem, após nove anos, é algo inédito para mim e um desafio porque a gente muda em nove anos como ator. É o mesmo Ernesto, mas tenho uma desculpa para alguma mudança sutil, porque ele quase morreu. Todo mundo achou que ele morreu, mas foi reavivado na ambulância e está aí de novo.

Depois de “ressuscitar”, Ernesto ajuda a ex-amante, Sandra (Flávia Alessandra) a fugir da prisão. A parceria dura apenas alguns capítulos, mas Ernesto logo arruma outra cúmplice, tão cruel quanto a anterior. É a vez de Heloísa Périssé entrar em cena como Zulma, dona do orfanato onde o filho de Candinho foi parar.

— Essa preparação para mim foi uma coisa bastante peculiar, porque essa é realmente minha primeira vilã, e é uma vilã que maltrata crianças. Isso ganhou um peso... e, ao mesmo tempo que tem esse peso, eu precisei buscar uma leveza. O caminho que nós chegamos na preparação, que foi todo o diferencial, é que nós chegamos à conclusão que a Zulma é uma criança ainda, e foi uma criança sofrida — explica Heloísa, que comemora sua primeira personagem malvada.

Cunegundes e Quinzinho continuam se alfinetando. Léo Rosario / TV Globo/Divulgação

Cunegundes (Elizabeth Savala), Quinzinho (Ary Fontoura), Manuela (Dhu Moraes) e Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) são alguns dos personagens que voltam a povoar a telinha. Mas tem alguém em especial que terá uma virada radical da outra novela para esta. Walcyr Carrasco conta, sem dar muito spoiler:

— A personagem que mais vai ter alteração em relação ao enredo anterior é a Dita. Vi a Jeniffer Nascimento no teatro e amei ela cantando, eu não sabia na época que ela cantava tão bem. Então, pra ela fiz uma enorme alteração, mas isso é segredo.

Ah, e é claro que não poderia faltar ele, a grande estrela das duas novelas:

— O Policarpo é um personagem que marcou, está construindo uma carreira — brincou Walcyr sobre o burrinho mais amado do país.

Em sua segunda novela, burro Policarpo já é um "ator" experiente. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação