Anne Burrell, chef e apresentadora de "A Batalha dos Piores Cozinheiros", morre aos 55 anos

Conforme o New York Times , o Departamento de Polícia de Nova York atendeu a um chamado de emergência no endereço de Anne e a encontraram "inconsciente e sem reação". O laudo do Instituto Médico Legal deve esclarecer as circunstâncias da morte.

Burrell também era famosa pelo programa Segredos de uma Chef, no qual revelava dicas e truques de cozinha profissional para o público em casa. Ela ainda lançou livros sobre culinária como Own Your Kitchen: Recipes to Inspire & Empower e Cook Like a Rock Star.