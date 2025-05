RBS TV lança neste sábado especial sobre os 150 anos da imigração italiana no RS

Os temas abordados no especial incluem gastronomia, cultura, fé, família, trabalho e Quarta Colônia , mostrando como a herança italiana moldou o presente e o futuro do Estado. São retratados aspectos culturais como as festas de colônia e a preservação do dialeto talian , assim como a arquitetura colonial, a música e as festividades religiosas, que ajudaram a manter vivas as raízes italianas.

A enorme contribuição dos imigrantes para a economia do RS também ganha destaque. Os italianos impulsionaram a agricultura e, com a introdução de técnicas de vitivinicultura, ajudaram a transformar a Serra Gaúcha no principal polo da vitivinícola do Brasil, além de desenvolverem as indústrias metalúrgica e moveleira, consolidando Caxias do Sul, por exemplo, como um centro econômico do Estado.