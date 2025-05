Quem é Dominic McLaughlin, ator que interpretará Harry Potter em nova série 

A HBO anunciou na última terça-feira (27) o trio de protagonistas que dará vida a Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley na nova série do universo mágico nas telas.

O escocês Dominic McLaughlin , ainda pouco conhecido do grande público, foi o escolhido para interpretar o famoso bruxo, papel que consagrou Daniel Radcliffe nos cinemas.

Com ele, Arabella Stanton será Hermione e Alastair Stout interpretará Ron. A produção, ainda sem data de estreia confirmada , será exibida pela HBO e HBO Max.

Quem é Dominic McLaughlin?

Dominic McLaughlin é natural da Escócia e tem formação em artes cênicas pela Performance Academy Scotland , que celebrou a conquista do ex-aluno nas redes sociais.

Ele também atuará em Grow , longa dirigido por John McPhail e ambientado em um universo fantástico. A produção conta com Nick Frost, que interpretará o novo Hagrid.

Arabella Stanton e Alastair Stout completam o trio

Arabella Stanton ficou conhecida no teatro britânico por interpretar a protagonista no musical Matilda, em cartaz no West End de Londres entre 2023 e 2024.