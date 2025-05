Quem é Daniela Carvalho? Atriz de “Malhação” trabalhou como faxineira e bartender após deixar a TV

Daniela foi protagonista da Malhação. Fora o meio artístico, a atriz passou por uma série de experiências. Instagram / @danicarvalhooo / Globo / Reprodução

Daniela Carvalho — que deu vida à protagonista Catarina em Malhação, entre 2010 e 2011, hoje leva uma vida bem diferente e longe das telinhas.

Aos 38 anos, ela vive com o marido e dois filhos em Vancouver, no Canadá, e passou por uma série de experiências fora do meio artístico desde que deixou os estúdios da Globo.

Nascida em Itapetininga, no interior de São Paulo, Daniela se destacou no início dos anos 2010 como par romântico de Pedro (Bruno Gissoni) em uma das edições mais lembradas de Malhação.

Antes disso, foi "descoberta" em um quadro do programa Caldeirão do Huck. Após participações em outras produções da Globo, como a novela Orgulho e Paixão (2018), ela decidiu fazer uma pausa na carreira artística e buscar novos caminhos.

Intercâmbio e novos rumos

Em 2019, a atriz embarcou para a Irlanda para estudar e aprofundar sua formação artística. Como o país permite trabalhar enquanto se estuda, ela trabalhou como faxineira durante os oito meses em que viveu em Dublin.

Daniela chegou a registrar sua rotina em vídeos para o YouTube, mostrando detalhes do trabalho, mas também enfrentou comentários preconceituosos.

— Essa é a realidade de uma pessoa que sai do país e, claro, não tem dinheiro para se bancar. Muita gente tem preconceito. Mas é um trabalho honrado, difícil. A gente tem que valorizar. Não é demérito. Hoje em dia valorizo muito — afirmou em entrevista à coluna de Patricia Kogut, em 2020.

Na sequência, a atriz seguiu para a Colômbia e depois para os Estados Unidos, onde trabalhou como bartender para financiar um curso de cinema.

Foi durante esse período que descobriu a gravidez de sua primeira filha, Serena, fruto do relacionamento com o colombiano Juan Sanin. Com sete meses de gestação, o casal voltou ao Brasil para buscar os cachorros e acabou ficando por conta da pandemia.

Vida em família e vínculo com a arte

Serena nasceu no interior de São Paulo, e Daniela aproveitou o tempo longe da telinha para dar aulas de teatro e se dedicar à maternidade.

Mesmo fora do circuito de novelas, a atriz continuou envolvida com o universo artístico e reforça que nunca deixou a atuação de lado.

— O grande público acha que eu desisti da carreira, mas sempre fui a favor de viver experiências que nos transformam em seres humanos melhores — refletiu.

Hoje, já estabelecida em Vancouver com a família, Daniela Carvalho acumula mais de 120 mil seguidores no Instagram, onde compartilha momentos com os filhos e reflexões sobre a vida fora dos holofotes.

Começo na igreja

A paixão de Daniela pela atuação surgiu ainda na infância, em peças realizadas na igreja que frequentava. Na escola, o talento já era notado pelos professores, especialmente na disciplina de Artes Cênicas.

Aos 18 anos, ela deixou a cidade natal e se mudou para São Paulo para estudar teatro. Em entrevista ao Terra, relembrou que nunca pensou em seguir outra profissão e que não se abalava com os testes que não davam certo:

— A profissão de ator não se baseia só em televisão. Eu estaria feliz onde quer que pudesse mostrar um trabalho legal, independentemente do veículo — disse na época.