Quando "Lilo & Stitch" chega ao streaming? Veja previsão de estreia do live-action da Disney

Stitch e Lilo (vivida por Maia Kealoha). Disney / Divulgação

Lançado nos cinemas brasileiros em 22 de maio, o novo Lilo & Stitch é a mais recente aposta da Disney em adaptar suas animações para o formato live-action.

Desta vez, o estúdio resgata a história da pequena Lilo e de sua amizade com uma criatura alienígena fujona, o Stitch, para reapresentá-la a um novo público — agora com atores reais, novos efeitos visuais e uma abordagem mais emocional.

A trama mantém os principais elementos da versão original, mostrando como o experimento 626 — depois rebatizado de Stitch — foge do planeta Turo, cai no Havaí e transforma a vida de uma família marcada por perdas e desafios.

O filme está em cartaz nos cinemas, mas muitos já se perguntam quando ela estará disponível para assistir em casa.

Chegada às plataformas de aluguel e compra

Antes de chegar ao streaming, Lilo & Stitch passará pelas plataformas de compra e aluguel digital, como Apple TV, Amazon Prime Video e Google Play. Esse processo costuma ocorrer de 30 a 45 dias após a estreia nos cinemas, dependendo do desempenho de bilheteria, do calendário do estúdio e de datas específicas que possam interferir.

No caso do último live-action da Disney, Branca de Neve, a janela foi curta — apenas 52 dias — por conta do baixo rendimento nos cinemas.

Já para Lilo & Stitch, que teve recepção mais positiva, a previsão mais realista é de que o filme esteja disponível para compra e aluguel entre 5 e 20 de julho. A data exata deve ser confirmada pela Disney nas próximas semanas.

Estreia no Disney+ deve ficar para setembro

A entrada do filme no catálogo da Disney+ é praticamente certa, já que o serviço concentra todos os grandes lançamentos do estúdio.

Normalmente, os títulos seguem em cartaz por cerca de 90 dias antes de serem disponibilizados para os assinantes. Em casos de maior sucesso de bilheteria, como Divertida Mente 2, o intervalo se estendeu a cem dias de espera.

Considerando esse padrão, é provável que Lilo & Stitch chegue ao Disney+ entre o final de agosto e o início de setembro de 2025. Até lá, quem tiver uma assinatura ativa já pode assistir à animação original, suas continuações e a série animada, todas disponíveis no catálogo.

História segue fiel à animação original

A nova versão apresenta a mesma premissa que conquistou gerações. O cientista Jumba cria o experimento 626, uma criatura quase indestrutível, que acaba sendo exilada após ser considerada perigosa pelas autoridades galácticas.

Durante a fuga, Stitch aterrissa no Havaí e é adotado por Lilo, uma menina que vive sob os cuidados da irmã mais velha, Nani. Enquanto a família tenta se manter unida em meio às dificuldades, Jumba e o agente Pleakley são enviados à Terra para recuperar a criatura.

A direção do longa é de Dean Fleischer Camp, conhecido pelo delicado Marcel, a Concha de Sapatos (2021). No elenco, Maia Kealoha interpreta Lilo, enquanto Sydney Elizabeth Agudong assume o papel da irmã mais velha, Nani.

Veja o trailer de Lilo & Stitch