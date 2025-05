Por que Ana Paula Arósio está longe das novelas há 15 anos?

Já são 15 anos sem Ana Paula Arósio na televisão . A atriz de 49 anos, que vive uma vida reclusa e longe das redes sociais, fez uma rara aparição no programa Fantástico , no último domingo (11).

Ana Paula ficou conhecida por sucessos como Hilda Furacão (1998) e Terra Nostra (1999). Em 2008, ela atuou em Ciranda de Pedra , sua última novela pela emissora. A despedida da televisão foi em 2010, com a série Na Forma da Lei .

Vida longe da mídia

A atriz optou por viver uma vida mais reclusa e longe dos holofotes. Ela encerrou o contrato com a Globo e foi morar em um sítio em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, em 2010.