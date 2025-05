Morre a humorista Mônica Vidal, a Marleninha Matos, aos 59 anos

Vítima de um mal súbito, a humorista Mônica Vidal de Souza morreu aos 59 anos na tarde de domingo (25), em Vinhedo, no interior de São Paulo. Ela ficou conhecida por interpretar a personagem Marleninha Matos no programa Pânico na TV, da RedeTV!.

Colega de Mônica no Pânico na TV, Rodrigo Scarpa confirmou a morte da artista em publicação no Instagram. Ela atuou ao lado dele em diversos quadros.

"A Marlene Mattos do Pânico estreou na TV em 2004, na reportagem 'Vesgo invade a Band'. A presepada deu picos de nove pontos na noite de domingo, deixando a RedeTV! na frente do Domingo Espetacular, da Record", escreveu na publicação, com um vídeo da época.