Atriz gaúcha Maidê Mahl enfrenta segunda internação após desaparecimento em 2024 e tem dificuldade para falar; veja linha do tempo

Maidê passou por uma internação de longa duração, teve alta parcial e atualmente está em reabilitação. Reprodução @maidemahl / Instagram

A atriz Maidê Mahl, 32 anos, voltou a ser internada em abril, oito meses após ter sido encontrada ferida em um quarto de hotel em São Paulo. A nova internação, com causa não especificada, foi revelada por uma amiga da artista por meio do seu perfil da artista nas redes sociais.

Segundo o relato, Maidê apresenta fala limitada, está consciente e se comunica por escrito. Nesta quinta-feira (29), a atriz compartilhou um vídeo nos stories onde caminha com ajuda de um exoesqueleto robôtico.

Com participação em séries como O Rei da TV e Vale dos Esquecidos, a atriz, natural de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, vive em São Paulo há cerca de 10 anos. O desaparecimento, em setembro de 2024, mobilizou colegas de profissão, familiares e fãs — e ainda levanta dúvidas sobre o que ocorreu durante os dias em que permaneceu incomunicável.

Na época, Maidê foi encontrada em estado grave e inconsciente, após três dias desaparecida, em um quarto trancado do hotel Ibis, na Rua Vergueiro, região central da capital paulista.

Desde então, passou por uma internação de longa duração, teve alta parcial e atualmente está em reabilitação. A seguir, relembre os principais acontecimentos do caso, desde o desaparecimento em setembro de 2024 até a atual internação.

Relembre o desaparecimento

O desaparecimento de Maidê aconteceu em 2 de setembro do ano passado. Imagens de câmeras de segurança registraram a atriz caminhando sozinha pelo bairro de Moema, na zona sul de São Paulo.

Naquele dia, mesmo fazendo 27 °C, ela vestia sobretudo, cachecol, boina e carregava uma mochila.

Nos dias seguintes, figuras públicas como Samara Felippo, Fernanda Paes Leme e a ex-deputada Luciana Genro se mobilizaram para divulgar a foto da atriz nas redes sociais.

A mãe da atriz, Nélia Schwinn, deixou o RS rumo a São Paulo para acompanhar as buscas. A Polícia Civil passou a investigar o caso como desaparecimento de pessoa em situação de vulnerabilidade.

Maidê Mahl e a mãe, Nélia Schwinn. Arquivo pessoal

Ida até o hotel

Maidê deixou seu apartamento, situado no bairro Moema, por volta de 16h da segunda-feira, entrou em um mercado e comprou três caixinhas de água de coco.

Dali, chamou transporte por aplicativo e dirigiu-se a um tabelionato no bairro da Liberdade. Contratou o reconhecimento de sua assinatura em um documento, cujo teor ainda é desconhecido, e foi em direção ao hotel.

Os investigadores obtiveram as primeiras pistas com trabalhadores do mercado. A partir daí, rastrearam os deslocamentos por meio de registros da companhia de transporte e por checagem de imagens de câmeras públicas e privadas.

O check-in no hotel ocorreu por volta de 17h30min. Maidê subiu, entrou no quarto e não interagiu com pessoa alguma, nem mesmo para pedir serviços de alimentação, higienização ou arrumação do dormitório.

Encontrada trancada

Três dias depois, em 5 de setembro, Maidê foi encontrada trancada no quarto de hotel, com ferimentos visíveis nas pernas e no rosto, e sem sinais de terceiros. A porta foi arrombada por policiais, que acionaram o Samu. Ela foi levada ao Hospital das Clínicas e internada na UTI em estado grave.

A equipe médica que atendeu a atriz indicou que ela sofreu convulsões, provavelmente depois da queda e do choque da cabeça contra o piso. Essa circunstância explicaria os inchaços e hematomas no dorso das mãos. As unhas postiças de gel, trincadas na queda, indicam que ela tentou se equilibrar, buscando apoio nas paredes e em móveis.

Já a lesão na face seria resultante do desmaio. A testemunha ouvida, que estava no quarto ao lado, descreveu um último som, forte e seco, antes do silêncio se estabelecer no ambiente.

— Quando a encontramos, estava desacordada. A respiração estava fraca. Seu rosto exibia hematomas. As unhas postiças estavam quebradas. O dorso das mãos apresentava edemas. Não havia arma ou objeto contundente no local. Ninguém esteve no quarto, nem ela saiu, entre a segunda-feira (2) e o momento do resgate — descreveu a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Estado de São Paulo, delegada Ivalda Aleixo, em entrevista exclusiva para Zero Hora.

A sobrevivência de Maidê é atribuída às três caixinhas de água de coco que ela comprou antes de cumprir os compromissos e se hospedar. Foi o único alimento ingerido desde o período monitorado, entre a saída de casa e o resgate no hotel.

Recuperação lenta

A atriz permaneceu mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva. Ainda entubada no fim de setembro, não tinha condições clínicas de prestar depoimento, e a polícia seguiu com a investigação baseada em provas técnicas. A principal hipótese trabalhada pela delegada responsável era de um surto psicótico, mas o inquérito foi arquivado como lesão corporal sem autoria identificada.

Após ser transferida para a enfermaria, em outubro, Maidê iniciou um tratamento prolongado em reabilitação. Apenas 30 dias após ser encontrada, a atriz abriu os olhos e se comunicou com os familiares.

Em abril de 2025, se comunicou pela primeira vez nas redes sociais desde o início do caso. Na publicação, ela compartilhou um registro antigo no qual aparece dançando e cantando, acompanhado da legenda:

"Meu coração é pura saudade quando vejo esse vídeo. Quando eu falava, cantava, andava e dançava. Agora esse sonho está perto de se realizar. Sigo com minha recuperação no maior Centro de Reabilitação da América Latina. Então eu creio que vou voltar muito melhor. Amém? Amém!!! Assim seja", escreveu.

No mesmo mês, abriu uma vaquinha online para o tratamento e a reabilitação. Desde então, é a psicoterapeuta e amiga íntima Mariah, com quem a atriz atualmente mora, que cuida do processo de recuperação.

Em 8 de maio, Maidê compartilhou em suas redes sociais um pouco do processo de reabilitação pelo qual passa. No vídeo, ela caminha com a ajuda de aparelhos. Nesta quinta-feira (29), voltou a compartilhar um registro da reabilitação, nos stories do Instagram.

Nova internação

No dia 26 de maio, a amiga Mariah anunciou a nova internação. Ela contou que a atriz estava novamente hospitalizada desde abril e que ainda enfrenta dificuldades de fala, mas segue consciente e amparada. A publicação foi feita na conta do Instagram da artista gaúcha.

Segundo Mariah, Maidê está se recuperando dessa segunda internação, cujo motivo não foi especificado.

Ela comentou que, pelas dificuldades na fala, as redes sociais estão sendo atualizadas pela amiga:

— Eu estou tomando conta intimamente de todos os passos que a Maidê dá nesse processo de reabilitação. Nesse momento, ela se comunica por escrita a maior parte do tempo; a linguagem falada ainda é um pouco limitada — afirmou Mariah.

O que se sabe sobre o caso?

A Polícia Civil concluiu o inquérito como lesão corporal, mas não conseguiu esclarecer as causas exatas dos ferimentos. Maidê nunca foi ouvida formalmente, pois passou meses debilitada. O Ministério Público de São Paulo analisa os laudos, mas não há processo em andamento, nem indiciamento.

A principal linha de investigação é de que ela teria sofrido um episódio agudo de transtorno mental, que a levou ao isolamento. Embalagens e objetos recolhidos do quarto passaram por perícia, mas o resultado não foi tornado público.

Conforme a SSP/SP, apesar de contar com um conjunto de perícias, a investigação não foi capaz de concluir a causa das lesões, tampouco se houve participação de outras pessoas nos fatos ocorridos durante o período de reclusão de Maidê no hotel.

"O caso foi investigado pelo DHPP, que encaminhou o inquérito para a apreciação do Poder Judiciário, após a análise dos laudos terem sido inconclusivos quanto à participação de terceiros nas lesões sofridas pela vítima", pontuou a autoridade paulista, em nota remetida a pedido de Zero Hora.

Os investigadores, no curso das apurações, tiveram frustradas as tentativas de ouvir da própria atriz uma versão completa sobre os fatos. Foram, ao menos, três contatos formais com o Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), no intuito de tomar depoimento de Maidê.

Por nota, na época, remetida a pedido da reportagem de Zero Hora, o TJSP apontou a decisão:

"Infelizmente, já não podemos mais ajudá-lo com informações sobre esse inquérito, pois foi decretado sigilo externo nos autos para preservação das investigações e da intimidade dos envolvidos. Dessa forma, as informações são de acesso restrito às partes apenas", informa o texto.

Linha do tempo do caso Maidê Mahl

2 de setembro de 2024 – Último registro visual da atriz, caminhando sozinha no bairro Moema, em São Paulo. Ela vestia sobretudo, cachecol e mochila, em um dia quente, e parou de responder mensagens

– Último registro visual da atriz, caminhando sozinha no bairro Moema, em São Paulo. Ela vestia sobretudo, cachecol e mochila, em um dia quente, e parou de responder mensagens 3 a 5 de setembro de 2024 – Família e amigos iniciam campanha nas redes. A mãe da atriz viaja do RS a SP

– Família e amigos iniciam campanha nas redes. A mãe da atriz viaja do RS a SP 5 de setembro de 2024 – Maidê é encontrada ferida, desacordada e com a porta trancada por dentro em um quarto de hotel na Rua Vergueiro, em São Paulo. É socorrida pelo Samu e levada ao Hospital das Clínicas

– Maidê é encontrada ferida, desacordada e com a porta trancada por dentro em um quarto de hotel na Rua Vergueiro, em São Paulo. É socorrida pelo Samu e levada ao Hospital das Clínicas 6 a 13 de setembro de 2024 – A atriz permanece internada na UTI, em estado grave. A polícia trata o caso como lesão corporal. Não há vestígios de terceiros. Investiga-se a hipótese de surto psicótico

– A atriz permanece internada na UTI, em estado grave. A polícia trata o caso como lesão corporal. Não há vestígios de terceiros. Investiga-se a hipótese de surto psicótico 26 de setembro de 2024 – Mais de 20 dias após a internação, Maidê ainda está entubada. Os médicos avaliam cirurgias, e ela não tem condições de prestar depoimento

– Mais de 20 dias após a internação, Maidê ainda está entubada. Os médicos avaliam cirurgias, e ela não tem condições de prestar depoimento 3 de outubro de 2024 – A atriz é transferida da UTI para a enfermaria. O quadro é estável, mas ela continua sob vigilância neurológica e psiquiátrica

– A atriz é transferida da UTI para a enfermaria. O quadro é estável, mas ela continua sob vigilância neurológica e psiquiátrica 19 de novembro de 2024 - A Polícia Civil concluiu o inquérito como lesão corporal, mas não conseguiu esclarecer as causas exatas dos ferimentos, declarando "inconclusivo"

- A Polícia Civil concluiu o inquérito como lesão corporal, mas não conseguiu esclarecer as causas exatas dos ferimentos, declarando "inconclusivo" Dezembro de 2024 – O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) se posiciona pelo arquivamento do inquérito policial que tratou da apuração do caso da atriz e modelo Maidê Mahl

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) se posiciona pelo arquivamento do inquérito policial que tratou da apuração do caso da atriz e modelo Maidê Mahl 18 de abril de 2025 – Maidê publica um vídeo antigo no Instagram, onde aparece dançando

– Maidê publica um vídeo antigo no Instagram, onde aparece dançando Maio de 2025 – Uma amiga da artista revela nova internação. Segundo ela, Maidê está consciente, mas com fala limitada, e se comunica por escrito. A hospitalização teria ocorrido no fim de abril

Quem é Maidê Mahl

Maidê é natural de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Instagram@maidemahl / Reprodução

Antes de trabalhar em séries como O Rei da TV (2022), Vale dos Esquecidos (2022) e Crônicas da Pandemia (2020), Maidê foi a Garota Verão Venâncio Aires em 2010.

Ela ainda participou de outros concursos de modelo, incluindo o Atroveran Mega Model, em 2016, uma espécie de reality show em que ficou confinada com outras 23 jovens que assinaram contrato com a agência Mega, uma das mais importantes no mundo da moda.

Maidê também atuou na trupe Doutores P, grupo de palhaços voluntários de Venâncio Aires que realiza trabalho social com pacientes internados em hospitais. Ela também chegou a estudar Agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Maidê não é muito ativa nas redes sociais, tanto que se descreve como atriz e "desinfluencer" no perfil do Instagram. Nas postagens fixas, Maidê celebra os trabalhos mais recentes, em que viveu Elke Maravilha na série sobre Silvio Santos, do Star+, e Giovanna, na produção da Max.

Também se destacam os registros da jovem junto à natureza, visitando cachoeiras, parques e praias pelo Brasil, incluindo a região dos cânions, na serra gaúcha. Uma das postagens chamou a atenção dos seguidores, que verificaram que Maidê editou a legenda na mesma data em que desapareceu.

Na foto, ela aparece em frente a uma cachoeira, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A mesma viagem está destacada no perfil dela, em tópico que reúne stories sobre a ida ao local.