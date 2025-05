Humorista Madruguinha do Brasil morre aos 62 anos

Humorista participava do The Noite, no SBT. Instagram: @madruguinhabrasil_oficial / Reprodução

Popularmente conhecido como Madruguinha do Brasil, o humorista Jailson da Silva morreu no último sábado (10). Ele tinha 62 anos e foi vítima de um infarto agudo do miocárdio, informou o g1.

Madruguinha ganhou popularidade por suas aparições no quadro Roda Solta do programa The Noite, do SBT. A emissora lamentou a morte do humorista.

"O SBT lamenta profundamente o falecimento, na madrugada de hoje (sábado), do humorista Jailson da Silva, mais conhecido como Madruguinha do Brasil, colaborador frequente do quadro Roda Solta, no programa The Noite com Danilo Gentili. O canal também informa que na próxima edição do programa, na segunda-feira. 12, será feita uma homenagem ao humorista", diz nota da emissora, divulgada no domingo (11).

Morador de Campo Limpo Paulista, em São Paulo, Silva interpretava um sósia do personagem Seu Madruga, um dos mais populares personagens do seriado mexicano Chaves.

"Chateado aqui. Nos divertimos muito juntos. Vai com Deus, Madruguinha", lamentou Danilo Gentili em seu Instagram. Leo Lins, que fez parte do The Noite por anos, comentou a postagem: "Muitas risadas compartilhadas. O Fuboca (como era conhecido) vai fazer falta". Confuso Sobrinho, outro integrante do Roda Solta, disse: "Obrigado, Fuboca. Até mais, ok".