"Harry Potter": conheça os atores que vão interpretar o trio de protagonistas na nova série da HBO

A HBO, enfim, revelou nesta terça-feira (27) os atores escalados para viver o trio mais famoso do universo mágico de Harry Potter nas telas.

Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton interpretará Hermione Granger, e Alastair Stout ficará com o papel de Ron Weasley na nova série baseada na saga escrita por J.K. Rowling .

O anúncio oficial foi feito nas redes sociais da plataforma com uma mensagem que imita o icônico convite de Hogwarts:

“Estimados Sr. Potter, Srta. Granger e Sr. Weasley: É um prazer informar-lhes que estão aceitos na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Por favor, deem as boas-vindas a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley à série HBO Original de Harry Potter”.

Seleção entre milhares

A escolha do trio principal veio após uma busca global que envolveu milhares de testes . Segundo a showrunner Francesca Gardiner e o diretor Mark Mylod, mais de 3 mil crianças foram avaliadas antes da decisão final.

Dominic McLaughlin já havia aparecido em Grow, mas, no caso de Arabella Stanton e Alastair Stout, é o primeiro grande trabalho nas telas.

Elenco estelar

Além dos protagonistas, a HBO já confirmou outros nomes do elenco. John Lithgow, conhecido por Conclave e The Crown , viverá Alvo Dumbledore, enquanto Janet McTeer, de A Rainha Branca , será Minerva McGonagall.

Paapa Essiedu, destaque em Gangs of London , interpretará o professor Severo Snape, e Nick Frost, de Todo Mundo Quase Morto , será o guardião Rúbeo Hagrid.

Um dos grandes mistérios ainda é quem interpretará o vilão Voldemort — o nome mais especulado pelos fãs até agora é o do ator Cillian Murphy .

Uma temporada por livro

Segundo a HBO, a proposta é adaptar um livro por temporada , permitindo maior aprofundamento na narrativa e nos personagens. A emissora promete “explorar todos os cantos do mundo bruxo” para atrair tanto novos espectadores quanto fãs antigos da franquia.

Nomes premiados da TV

A adaptação será produzida pela HBO em parceria com a Warner Bros. Television e a Brontë Film and TV, com roteiro de Gardiner, também responsável por Succession.