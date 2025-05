Como Alexandre morre em "A Viagem"?

Alexandre retorna como espírito em busca de vingança contra aqueles que julga responsáveis por sua prisão. Globo / Reprodução

A reprise de A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo vai trazer as telinhas uma das cenas mais clássicas da dramaturgia brasileira: a morte de Alexandre Toledo, personagem de Guilherme Fontes, na prisão.

O momento é um dos pontos centrais da novela e serve como gatilho para toda a virada espiritual da trama. A sequência acontece logo nos primeiros capítulos e é decisiva para o enredo de redenção e justiça que move a história escrita por Ivani Ribeiro.

A cena marca o início da segunda fase da novela, na qual Alexandre retorna como espírito em busca de vingança contra aqueles que julga responsáveis por sua prisão: o advogado Otávio Jordão (Antônio Fagundes), o cunhado Téo (Maurício Mattar) e o irmão Raul (Miguel Falabella).

Como é a morte de Alexandre

A morte de Alexandre Toledo acontece no capítulo seis de A Viagem e é o ponto de virada que transforma a trama em uma jornada espiritual.

Após ser preso por participação em um assalto com morte, Alexandre tenta fugir da cadeia e é recapturado. Ele se envolve em uma briga com outros detentos e é levado, ferido, para a enfermaria do presídio.

Sozinho no local, em um momento de desespero, o personagem vai até o armário de remédios e ingere uma grande quantidade de analgésicos. A cena mostra Alexandre morrendo por overdose. O impacto da sequência está não apenas na morte física, mas no que ela desencadeia.

É a partir dali que o personagem se torna espírito, dando início à principal linha narrativa da novela – uma busca por justiça (e, mais tarde, redenção) no além. Após sua morte, Alexandre desperta no Vale dos Suicidas, um dos lugares mais sombrios da novela.

O que é o Vale dos Suicidas?

Inspirado pela doutrina espírita, o vale é descrito como um plano de dor e perturbação onde ficam espíritos que morreram de forma voluntária ou em desequilíbrio.

No caso de Alexandre, por ingerir os remédios intencionalmente, ele vai parar nesse local, cercado por gritos, sombras e sofrimento.

Visualmente, a novela retratou o Vale com cenários escuros, gemidos e efeitos de fumaça. Alexandre permanece nesse ambiente hostil por muitos capítulos, atormentado pela culpa e pelo ódio que ainda carrega.

Somente após interferência da irmã Diná e a ação de mentores espirituais, ele é resgatado e começa a sua transformação.

Por que a morte de Alexandre é importante para a trama

A partir da morte, A Viagem se transforma. Até ali, a história girava em torno do crime e do julgamento de Alexandre.

Com sua passagem para o plano espiritual, a novela mergulha em temas como obsessão, vingança, perdão e reencarnação, baseada nos ensinamentos da doutrina espírita de Allan Kardec.

A presença do espírito de Alexandre assombrando aqueles que ele considera culpados – como o advogado Otávio Jordão, o cunhado Téo e o irmão Raul – dá o tom da novela.

A novela

A história é um remake da novela homônima exibida pela TV Tupi nos anos 1970, e gira em torno de Alexandre, um rapaz rico e problemático que, após sua morte, ainda trilha uma longa jornada. Ele morre de overdose após ser condenado por roubo seguido de homicídio.

Sua revolta aumenta quando a irmã Diná (Christiane Torloni) se apaixona por Otávio (Antonio Fagundes), que acredita ser um dos seus algozes. O folhetim ganha novo rumo com a morte dele, após um acidente de carro provocado por Alexandre. Também estão no elenco nomes como Miguel Falabella e Maurício Mattar.

Além do sucesso no Brasil, A Viagem se consagrou como sucesso ao redor do mundo com transmissões na Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Rússia, Uruguai e Venezuela, entre outros países.

Memes repercutem na internet

Mesmo décadas após exibida, A Viagem segue viva nas redes sociais. A imagem de Alexandre com expressão sombria, surgindo entre as sombras em uma parede virou meme clássico. A reprise também levou algumas das cenas de volta as redes.

Veja alguns dos memes abaixo.