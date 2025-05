Cena em "Vale Tudo" aumenta buscas por pensão alimentícia em 300%; entenda

Na novela, Lucimar (Ingrid Gaigher) e Vasco (Thiago Martins) são pais de Jorginho (Rafael Fuchs), de oito anos. Joao Cotta / Divulgação

Foi ao ar em Vale Tudo, em 13 de maio, uma cena que retratou uma grande discussão no Brasil: pensão alimentícia. A personagem Lucimar (Ingrid Gaigher) foi orientada judicialmente por Daniela (Jessica Marques) a formalizar legalmente a pensão e a guarda de Jorginho (Rafael Fuchs), seu filho de oito anos.

Apesar de boa pessoa, Vasco (Thiago Martins) não paga a pensão do filho, acordada em conversa informal entre os pais.

Quando cobrado por Lucimar sobre o valor, o pai ameaça a ex-parceira e afirma que, caso ela formalize o pedido na justiça, ele também irá atrás de seus direitos com guarda compartilhada.

Impacto da cena

Sobrecarregada com a criação do filho, Lucimar decide formalizar os direitos dele por meio do aplicativo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

A realidade do diálogo, que atravessa a ficção e toca em diversos lares, teve um impacto significativo no público.

De acordo com a Defensoria Pública, no momento em que a novela esteve no ar — entre 22h e 23h — o órgão registrou 4.560 acessos por minuto no aplicativo. O pico de crescimento totalizou 300% a mais que o normal.

No total, a estimativa levaria a, aproximadamente 270 mil acessos ao aplicativo estimulados pela novela, segundo o gshow.

Ideia da autora

A roteirista Manuela Dias afirmou que a proposta de abordar o tema foi feita de forma calculada e cuidadosa. Diante das informações, ela construiu personagens que elucidassem ao público os problemas.

— Era importante que o Vasco não fosse um vilão, fosse carismático, porque a sociedade passa pano para esse pai que não faz o mínimo do mínimo — revelou a autora.

Ingrid Gaigher, intérprete de Lucimar, recebeu uma mensagem da própria Defensoria Pública do Rio, se surpreendendo com a reação do público.

— Vieram falar comigo muito para falar sobre como a divulgação é importante ao aplicativo, para as pessoas saberem como acessá-lo — contou.

A atriz também falou sobre o alcance da telenovela e como isso impacto o público.