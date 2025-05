Amiga de Maidê Mahl abre vaquinha para ajudar a atriz gaúcha internada em SP

Maidê Mahl foi encontrada trancada em um quarto de hotel em 2024. Instagram@maidemahl / Reprodução

Maidê Mahl, atriz natural de Venâncio Aires que desapareceu em setembro do ano passado, está hospitalizada pela segunda vez. Nesta semana, Mariah Eveline, amiga e cuidadora da artista, criou uma vaquinha para ajudar a custear o tratamento.

A gaúcha está internada no Instituto de Medicina Física e Reabilitação (IMREA) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP), o maior centro de reabilitação da América Latina, desde abril.

Ela está com dificuldade na fala e se comunica por escrita, na maior parte do tempo. Por isso, suas redes sociais estão sendo administradas por Mariah, que compartilhou a notícia em um vídeo (veja abaixo).

A amiga, que também é psicoterapeuta, não especificou o motivo da segunda internação.

Até o momento, a vaquinha já arrecadou R$ 2.300, da meta de R$ 50 mil. O dinheiro será destinado às despesas de alimentação, transporte, medicamentos e estadia no hospital. Para conferir a vaquinha, clique aqui.

Maidê e Mariah não estão trabalhando no momento — a psicoterapeuta precisou deixar o emprego para ser cuidadora em tempo integral, segundo O Globo.

Com participação em séries como O Rei da TV e Vale dos Esquecidos, a atriz, natural de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, vive em São Paulo há cerca de 10 anos. O desaparecimento, em setembro de 2024, mobilizou colegas de profissão, familiares e fãs — e ainda levanta dúvidas sobre o que ocorreu durante os dias em que permaneceu incomunicável.

Relembre o caso

Maidê sumiu em 2 de setembro de 2024. Imagens de câmeras de segurança registraram Maidê caminhando sozinha pelo bairro de Moema, na zona sul de São Paulo.

Naquele dia, mesmo fazendo 27 °C, ela vestia sobretudo, cachecol, boina e carregava uma mochila.

A mãe da atriz, Nélia Schwinn, deixou o interior do RS rumo a São Paulo para acompanhar as buscas. A Polícia Civil passou a investigar o caso como desaparecimento de pessoa em situação de vulnerabilidade.

Três dias depois, em 5 de setembro, Maidê foi encontrada em estado grave e inconsciente, após três dias desaparecida, em um quarto trancado do hotel Ibis, na Rua Vergueiro, região central da capital paulista.

Ela estava com ferimentos visíveis nas pernas e no rosto, e sem sinais de terceiros. A porta foi arrombada por policiais, que acionaram o Samu. Ela foi levada ao Hospital das Clínicas e internada na UTI em estado grave.

A equipe médica que atendeu a atriz indicou que ela sofreu convulsões, provavelmente depois da queda e do choque da cabeça contra o piso. Essa circunstância explicaria os inchaços e hematomas no dorso das mãos. As unhas postiças de gel, trincadas na queda, indicam que ela tentou se equilibrar, buscando apoio nas paredes e em móveis.

Já a lesão na face seria resultante do desmaio. A testemunha ouvida, que estava no quarto ao lado, descreveu um último som, forte e seco, antes do silêncio se estabelecer no ambiente.

Nova internação

No dia 26 de maio, a amiga Mariah anunciou a nova internação. Ela contou que a atriz estava novamente hospitalizada desde abril e que ainda enfrenta dificuldades de fala, mas segue consciente e amparada. A publicação foi feita na conta do Instagram da artista gaúcha.

Segundo Mariah, Maidê está se recuperando dessa segunda internação, cujo motivo não foi especificado. A artista compartilhou um vídeo caminhando com ajuda de um exoesqueleto robótico.

"Investigação inconclusiva"

A Polícia Civil concluiu o inquérito como lesão corporal, mas não conseguiu esclarecer as causas exatas dos ferimentos. Maidê nunca foi ouvida formalmente, pois passou meses debilitada. O Ministério Público de São Paulo analisa os laudos, mas não há processo em andamento, nem indiciamento.

A principal linha de investigação é de que ela teria sofrido um episódio agudo de transtorno mental, que a levou ao isolamento. Embalagens e objetos recolhidos do quarto passaram por perícia, mas o resultado não foi tornado público.

Conforme a SSP/SP, apesar de contar com um conjunto de perícias, a investigação não foi capaz de concluir a causa das lesões, tampouco se houve participação de outras pessoas nos fatos ocorridos durante o período de reclusão de Maidê no hotel.

"O caso foi investigado pelo DHPP, que encaminhou o inquérito para a apreciação do Poder Judiciário, após a análise dos laudos terem sido inconclusivos quanto à participação de terceiros nas lesões sofridas pela vítima", pontuou a autoridade paulista, em nota remetida a pedido de Zero Hora.

Os investigadores, no curso das apurações, tiveram frustradas as tentativas de ouvir da própria atriz uma versão completa sobre os fatos. Foram, ao menos, três contatos formais com o Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), no intuito de tomar depoimento de Maidê.

Por nota, na época, remetida a pedido da reportagem de Zero Hora, o TJSP apontou a decisão: