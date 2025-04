Vitória Strada canta "parabéns gaúcho" e surpreende participantes do "BBB 25"

Vitória Strada cantou "Canção de Parabéns", de Dimas Costa, conhecida como "parabéns gaúcho", no "BBB 25". Globo / Reprodução

Se você pedir para cantar Parabéns, a maioria das pessoas começará provavelmente com o clássico: "Parabéns pra você, nesta data querida...". Isso é verdade em 26 das 27 unidades federativas do Brasil.

Mas, se por acaso você estiver no Rio Grande do Sul, prepare-se para uma surpresa: a música pode ganhar uma melodia e letra bem diferentes, refletindo a rica identidade cultural gaúcha.

"Parabéns, parabéns! Saúde, felicidade. Que tu colhas sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade", diz a letra.

A letra de Canção de Parabéns, composição de Dimas Costa com música de Eleu Salvador também conhecida como "parabéns gaúcho", "parabéns crioulo" ou "parabéns gaudério" voltou a chamar atenção neste domingo (6), depois de ser cantada por Vitória Strada no BBB.

Festas de aniversário

Para os gaúchos, a música é quase tão usada quanto o parabéns tradicional em festas de aniversário.

O historiador tradicionalista Paulo Roberto de Fraga Cirne explica que a música foi composta por Dimas Costa entre as décadas de 1950 e 1960, e logo se tornou popular em todo o estado.

— Dimas é um dos maiores poetas populares do Rio Grande do Sul. Era um homem de TV, rádio, cinema e teatro. O grande divulgador foi o povo do estado, que logo adotou a canção, mas ela se popularizou realmente depois de ser gravada pelo também muito popular José Mendes (em 1969, no disco Andarengo) — explica Fraga Cirne.

Em 2023, o "parabéns gaúcho" também chamou a atenção da dupla Anavitória. Durante um show em Caxias do Sul, na Serra do Estado, pediram para a plateia cantar parabéns para dois fãs e acabaram surpreendidas com a canção diferente da esperada.

— Eu amei a lavoura da amizade, vamos estar espalhando isso pro restante (do país) — chegou a brincar Vitória Falcão.

Dimas Costa é o compositor de "Canção de Parabéns". Reprodução / Agencia RBS

"Manifestação mundial"

O fato de ter uma canção própria de parabéns, diferente do padrão nacional, reforça a identidade gaúcha e gera um sentimento de pertencimento a quem nasceu no estado, esteja onde estiver, segundo o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Alessandro Gradaschi.