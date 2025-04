"Vale Tudo": saiba quem é Otávio, personagem que vai disputar o amor de Raquel  

O que acontece?

Otávio aparecerá no bar de Poliana (Matheus Nachtergaele) e irá se impressionar com a comida de Raquel . Questionando o dono sobre a possibilidade de que o bar forneça quentinhas para a construtora em que ele trabalha, os dois fecham negócio .

Ao voltar ao estabelecimento para conversar pessoalmente com a cozinheira, Otávio é convidado para um samba no bar. Demonstrando interesse por Raquel, ele faz ciúmes em Ivan, que chega com flores no momento em que o administrador conversa com a protagonista. Ivan, diante da cena, decide ir embora.