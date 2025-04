"Vale Tudo": detetive de Marco Aurélio é interpretado por antagonista de "Ainda Estou Aqui"

Quem acompanha o remake de Vale Tudo , na TV Globo, pode ter sentido uma sensação de "déjà vu" ao assistir às cenas de Marco Aurélio (Alexandre Nero) com Gervásio, seu detetive particular.

Quem encontra a mala de Marco Aurélio?

Após a morte do personagem por um ataque cardíaco, a bagagem é entregue a Raquel (Taís Araujo), que acredita se tratar de um acervo de partituras do ex-marido.

Sem saber do conteúdo real, Raquel decide guardar a mala como herança para Maria de Fátima (Bella Campos). A filha, porém, rejeita o presente — e o objeto permanece com a mãe por alguns dias até ser aberto.

Do cinema à novela

Quem é Luiz Bertazzo?

Natural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Luiz Bertazzo tem 40 anos e é formado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em Curitiba, no Paraná.