Shows especiais, encontro de vilãs e homenagens: como foi a celebração de 60 anos da TV Globo

Vilãs de novelas da emissora se reuniram em um encontro inédito. Manoella Mello / Globo

Relembrando e celebrando a história da emissora, a TV Globo transmitiu um programa especial na noite desta segunda-feira (28) marcando os seus 60 anos de existência. A edição comemorativa começou com um clipe estrelado por grandes nomes do jornalismo e entretenimento que, ao fim, se conectou com o show ao vivo.

Os apresentadores Renata Vasconcellos e William Bonner relembraram a criação da empresa, em 26 de abril em 1965 pelo jornalista Roberto Marinho, no Rio de Janeiro.

Com o tradicional terno branco, Roberto Carlos abriu as apresentações musicais. Em seguida, em homenagem a Chacrinha e a outros grandes apresentadores, Luciano Hulk e Marcos Mion conversaram com o público e chamaram um vídeo com as grandes vilãs da emissora.

Durante o programa aconteceram várias homenagens. Entraram na lista personagens antigos, escritores de produções, apresentadores, jornalistas e atletas.

Encontro das vilãs

Adriana Esteves como Carminha de Avenida Brasil, Glória Pires como Raquel de Mulheres de Areia, Renata Sorrah como Nazaré de Senhora do Destino, Joana Fomm como Perpétua de Tieta, Susana Vieira como Branca de Por Amor, Flávia Alessandra como Cristina de Alma Gêmea, Lilia Cabral como Maristela de Garota do Momento e Leticia Colin como Vanessa de Todas as Flores tiveram uma reunião para debater quem é a maior vilã de todos os tempos e, é claro, não chegaram a uma conclusão.

Com muito bom humor, o momento foi recheado de nostalgia e enaltecendo a importância das antagonistas para uma boa trama.

Emoção nas telinhas

Ivete Sangalo foi uma das atrações da noite e embalou o público com sua apresentação. Em seguida, foi ao ar um vídeo protagonizado por importantes transmissões esportivas.

Destaque dos Jogos Olímpicos de Paris, as atletas da ginástica artística feminina Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Julia Soares, Lorrane Oliveira e Jade Barbosa fizeram uma apresentação em conjunto que contou com a participação especial de Daiane dos Santos.

Leia Mais TV Globo lança marca comemorativa dos seus 60 anos

— Encontro para ficar na história — disse Luís Roberto, jornalista e narrador esportivo.

Diversos atletas que trouxeram medalhas para o Brasil através do esporte também estiveram presentes no palco.

Line-up de sucesso

Negra Li, MC Cabelinho, Fábio Jr., As Frenéticas, Angélica, Iza, Zeca Pagodinho, Péricles, Daniel e Lulu Santos foram alguns dos componentes do line-up da noite. Sandy e Junior, dupla de irmãos que cresceu nas telinhas também relembraram sucessos para a plateia.

Com cenário e figurinos nostálgicos — incluindo as paquitas — Xuxa cantou e dançou no palco do especial.

Chitãozinho e Xororó, e Zezé Di Camargo e Luciano fizeram uma apresentação com vários hits sertanejos. Ana Castela, Luana Prado, Maiara e Maraisa e Simone Mendes performaram seu show "Amigas".

"O jornalismo é uma parte importante dessa festa"

Aquela vinheta conhecida por muitos brasileiros e que costuma anunciar momentos históricos, o Plantão da Globo deu início ao VT em homenagem ao jornalismo da emissora.

César Tralli e Maju Coutinho celebraram a informação responsável e de qualidade e, em seguida, Sandra Annenberg entrevistou alguns artistas nos bastidores do evento.

— O jornalismo é uma parte importante dessa festa — disse Renata Lo Prete.

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, os internautas repercutiram o programa especial. Os destaques foram os encontros das vilãs e o das ginastas. Confira: