Show de 60 anos da TV Globo reunirá grandes nomes da música e da dramaturgia brasileira

Grandes nomes da dramaturgia brasileira, do jornalismo, do esporte e da música se reunirão nesta segunda-feira (28) para celebrar os 60 anos da TV Globo. A transmissão será após a novela Vale Tudo, que contará com a aguardada chegada de Odete Roitman ao Brasil, marcando uma virada na trama.

No especial Show 60 anos, o público poderá assistir novamente a cenas icônicas, rever personagem marcantes e resgatar trilhas musicais que ficaram marcadas na história da TV brasileira.

De acordo com a TV Globo, um cenário com mais de 2 mil m² foi elaborado para o show. Além disso, os números musicais serão realizados nas cidades cenográficas, que também contarão com cenas inéditas de dramaturgias já conhecidas pelo público.

Quais as atrações musicais

Ao todo, serão 27 atrações musicais que se apresentaram durante o show. Os artistas se apresentam em feats, com canções emblemáticas. Estão confirmados:

Roberto Carlos

Gilberto Gil

Zeca Pagodinho

Sandy e Junior

Ivete Sangalo

Chitãozinho & Xororó

Angélica

Xuxa

Fafá de Belém

Péricles

Daniel

Lulu Santos

IZA

Ana Castela

Simone Mendes

Maiara e Maraisa

Zezé Di Camargo e Luciano

Lauana Prado

João Gomes

Joelma

MC Cabelinho

As Frenéticas

Negra Li

Roupa Nova

Alexandre Pires

Paulinho da Viola

60 horas de comemoração

A programação que celebra os 60 anos da TV Globo começou na quinta-feira (24), quando a emissora exibiu uma edição especial do Vídeo Show, programa que ficou no ar por mais de três décadas.

A comemoração do aniversário da emissora terá 60 horas, terminando com o show dessa segunda. Até lá, ainda estão previstas uma homenagem aos programas de auditório no Domingão com Huck e a estreia de Dona de Mim, nova novela das sete.