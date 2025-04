Resumo de Uma Família Em Apuros

Artie e Diane concordam em cuidar de seus três netos quando seus pais precisam deixar a cidade para trabalhar. Os problemas surgem quando o comportamento das crianças do século 21 se choca com os métodos da velha guarda dos avós.

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

Confira o trailer de A Vida É Agora

Para assistir à RBS TV de maneira simples, em qualquer hora, em qualquer lugar e sem pagar nada por isso, conecte a antena interna UHF no seu televisor. No controle remoto da TV, pressione: "menu", "antena", "busca de canais" e então aperte "ok". O botão pode variar de acordo com o fabricante. Pronto! Agora você pode assistir à RBS TV de graça com sinal digital.