Sessão da Tarde exibe Segundo O Evangelho nesta segunda-feira

Resumo de "Segundo O Evangelho"

Com seu nêmesis de infância criando uma "nova visão" para a igreja, ele é forçado a lidar com turbulências familiares, suicídio profissional e problemas de relacionamento que o colocam em rota de colisão com redenção ou destruição .

Qual o filme da "Sessão da Tarde" de hoje?

Confira o trailer de "Segundo O Evangelho":

Para assistir à RBS TV de maneira simples, em qualquer hora, em qualquer lugar e sem pagar nada por isso, conecte a antena interna UHF no seu televisor. No controle remoto da TV, pressione: "menu", "antena", "busca de canais" e então aperte "ok". O botão pode variar de acordo com o fabricante. Pronto! Agora você pode assistir à RBS TV de graça com sinal digital.