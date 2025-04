"Roque Santeiro" é a novela preferida dos leitores de GZH; relembre a trama

O público escolheu e, com ampla vantagem, Roque Santeiro foi consagrada como a favorita dos leitores, conquistando 27,1% dos votos . Avenida Brasil ficou em segundo lugar com 17,6% dos votos .

Qual é o enredo de Roque Santeiro?

O reaparecimento do herói cria um efeito dominó entre os personagens que lucraram com o mito — entre eles, a viúva Porcina ( Regina Duarte ), que ficou famosa alegando ter sido noiva do santo.

Trama coletiva

A trama foi construída de forma coletiva: enquanto Dias Gomes escreveu os primeiros capítulos, Aguinaldo Silva assumiu o roteiro a partir do capítulo 41, com auxílio de Marcílio Morais, Joaquim de Assis e da pesquisadora Lilian Garcia.

Trilha sonora popular

