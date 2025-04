Miguel Falabella e Cissa Guimarães estarão presentes na edição especial de "Vídeo Show". Fabio Rocha / TV Globo/Divulgação

Neste sábado (26), a TV Globo completa 60 anos de história. A efeméride da maior emissora do país será celebrada à altura, com uma programação especial que terá 60 horas de duração.

A maratona de aniversário ocorre de sexta (25) a segunda (28). Neste período, todos os programas da grade da emissora exibirão edições especiais (veja detalhes no infográfico ao final do texto), pensadas para percorrer o passado, o presente e o futuro da TV Globo.

Entretanto, o start para a comemoração começa já na noite desta quinta-feira (24), logo após o capítulo de Vale Tudo, com o retorno do Video Show à tela da emissora. O programa será reeditado especialmente para a comemoração de 60 anos – ou seja, não se trata de uma volta oficial – e funcionará como um "esquenta".

A atração vai promover o reencontro de apresentadores que fizeram história na atração – Miguel Falabella e Cissa Guimarães estarão presentes, bem como Angélica e André Marques e o trio formado por Otaviano Costa, Monica Iozzi e Joaquim Lopes.

Já a maratona de 60 horas de programação especial envolverá os diferentes núcleos de conteúdo da Globo, passando por jornalismo, entretenimento, esporte, dramaturgia e filmes. A celebração promete homenagear o legado da emissora, mas, sobretudo, o público que ajudou a construir essa história.

O ápice da comemoração ocorrerá na noite de segunda (28), com a exibição do Show 60 Anos, uma superprodução que levará ao palco da Farmasi Arena, na Zona Oeste do Rio, nomes que marcaram a história da televisão brasileira, mesclando apresentações ao vivo com a transmissão de momentos pré-gravados.

Leia Mais TV Globo lança marca comemorativa dos seus 60 anos

Conforme Mônica Almeida, diretora do gênero Auditório da TV Globo, o espetáculo começou a ser planejado há cerca de um ano e meio. O resultado deve mexer com a emoção dos espectadores, explorando o encantamento e a magia da televisão.

— O ponto de partida foi a escuta. A gente reuniu e ouviu muita gente, muitas áreas, muitos talentos, e essas contribuições foram nos levando a algumas conclusões. Uma delas é que a TV Globo cria encantamento. Eu trabalho na emissora há muito tempo e, até hoje, quando entro em uma cidade cenográfica ou em um estúdio, eu fico encantada. A gente quis levar esse encantamento para o show — diz a diretora.

Estreias ao longo do ano

Conforme Leonora Bardini, diretora do Canal TV Globo, a emissora chega aos 60 anos de olho no futuro. Por isso, as comemorações não se resumem à maratona deste final de semana: o ano inteiro será marcado por atrações de peso.

— Abril é o mês em que a gente estreia a programação pós-Big Brother. O verão é muito marcado pelo BBB, onde, de segunda a domingo, a nossa noite termina assistindo a esse reality que é amado pelos brasileiros. O BBB acabou nessa terça e, na próxima semana, assim que passar o show, a gente já começa a nossa série de estreias — explica a diretora.

Além da nova novela das sete, Dona de Mim, que estreia na segunda-feira, como parte da programação especial, outras novidades chegarão à tela da emissora em breve.

A começar pela terça-feira (29), quando vai ao ar o primeiro episódio da terceira temporada de Encantados, série humorística que conquistou os espectadores.

Leonora destaca, ainda, a entrada da segunda temporada de Os Outros na grade da TV aberta, uma série documental sobre os 100 anos do Grupo Globo e um novo programa humorístico, que deve estrear em junho, suprindo o vazio deixado pelo fim do Zorra Total.

No âmbito dos realities, o destaque vai para Chef de Alto Nível, competição culinária que será comandada por Ana Maria Braga, em um formato inédito no Brasil. Já o Estrela da Casa volta repaginado, "muito diferente da temporada passada", conforme Leonora.

Tanto para a maratona de aniversário quanto para os meses que virão, a diretora promete uma Globo atenta ao futuro, mas que permanece conectada ao seu público:

— A gente está sempre olhando para o Brasil e trazendo as melhores histórias e os melhores conteúdos.