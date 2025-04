Renata Saldanha é a grande campeã do BBB 25. Com 51,90% da média de votos, a cearense venceu a edição de 2025 e faturou um prêmio de mais de R$ 2,7 milhões. O segundo lugar do pódio foi ocupado por Guilherme, com 43,38% da média. Já o terceiro lugar ficou com João Pedro, que obteve apenas 4,72%.

Apesar da vitória na noite da última terça-feira (22), Renata não é unanimidade entre o público. Para a maior parte dos espectadores, o campeão deveria ter sido Guilherme, que acabou por conquistar o segundo lugar.

O genro de Delma alcançou a porcentagem de 51,40% na modalidade de voto único, que permite ao espectador votar uma única vez no seu participante favorito. Já Renata obteve um percentual menor, de 42,38%, nesta modalidade.

Isso quer dizer que um número maior de pessoas votaram pela vitória do pernambucano. Entretanto, o resultado final do programa é definido pela média calculada entre as duas modalidades de voto vigentes.

De um lado da balança está o voto único e, do outro, o chamado voto da torcida, por meio do qual é possível votar de forma ilimitada. Nesta segunda modalidade, a vitória foi de Renata, o que acabou puxando a média a favor da vitória da cearense.

Os pormenores da votação levaram parte do público a questionar o mérito da sister para se tornar campeã. Mas, afinal, Renata mereceu ganhar o BBB 25? O tema foi debatido no último episódio desta temporada do Emparedados, podcast de Zero Hora dedicado à cobertura do Big Brother Brasil (assista na tela acima).

No programa, as apresentadoras Camila Bengo e Kizzy Abreu, o comunicador da Rede Atlântida Luís Leite e a editora de GZH Luíza Zenobini relembram a trajetória de Renata no BBB 25 e repercutem os momentos que marcaram a edição.

