Renata já ganhou o "BBB 25"? Assista

O resultado dos últimos paredões do BBB 25 coloca uma dúvida sobre a grande final do programa: será que Renata já ganhou? O tema será debatido no episódio desta quarta-feira do Emparedados, podcast de Zero Hora dedicado à cobertura do reality show.

A partir do meio-dia, ao vivo no YouTube (assista na tela acima), as apresentadoras Camila Bengo e Kizzy Abreu projetam o que se pode esperar dos últimos dias do BBB 25 com o jornalista Gabriel Salazar, convidado especial da semana.

A grande final ocorre na próxima terça-feira (22), quando um dos participantes se tornará o mais novo milionário do país. O prêmio da edição ultrapassa a quantia de R$ 2,5 milhões.