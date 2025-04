RBS TV oferece oficina para sintonizar sinal de TV aberta e Globoplay gratuitamente

Voltada para a comunidade, a oficina vai combinar conteúdo teórico e atividades práticas, ensinando como sintonizar a TV aberta e o Globoplay. Participarão adolescentes e adultos da comunidade, incluindo pessoas com afinidade com o tema, como eletricistas e “faz-tudo”.

Para assistir à RBS TV de maneira simples, em qualquer hora, em qualquer lugar e sem pagar nada por isso, conecte a antena interna UHF no seu televisor. No controle remoto da TV, pressione: "menu", "antena", "busca de canais" e então aperte "ok". O botão pode variar de acordo com o fabricante. Pronto! Agora você pode assistir à RBS TV de graça com sinal digital.