RBS TV estreia documentário sobre um ano da enchente no RS

Programa revisitará personagens e locais emblemáticos afetados pela enchente. Jefferson Botega / Agência RBS

Prestes a completar um ano da enchente que atingiu 471 das 497 cidades do Rio Grande do Sul em maio de 2024, a RBS TV exibe um documentário sobre a reconstrução do Estado, revisitando os locais atingidos para contar histórias de superação, resiliência e esperança após o maior desastre natural da história do RS. O especial será exibido neste sábado (19), às 23h15min, após o Big Brother Brasil, propondo uma reflexão sobre a resiliência dos gaúchos.

Reiterando a crença no poder transformador do jornalismo, o especial integra o movimento “Pra Cima, Rio Grande”, ampla frente de ações institucionais, editoriais e de comunicação lançada em maio do ano passado e que agora estreia uma nova fase, embalada por um campanha publicitária que irá ao ar no fim deste mês.

Com uma hora de duração e a participação de nove repórteres, o programa revisitará personagens e locais emblemáticos afetados pela enchente, mostrando como estão hoje e como conseguiram se reerguer. Um exemplo é a dona Honorata, de 93 anos, que foi resgatada de helicóptero por um piloto catarinense, voluntário nos resgates. Agora, eles repetiram o voo, desta vez juntos para apreciar do alto as paisagens de Bento Gonçalves.

— Reviver a tragédia foi difícil e doloroso. Revisitamos personagens emblemáticos e momentos marcantes da cobertura das enchentes no RS. Um trabalho em equipe, que envolveu mais de 50 profissionais durante um mês. Um programa que destaca a força, a fé e a esperança inabalável do povo gaúcho — destaca Ariane Jorej, responsável pelo roteiro e edição do documentário.