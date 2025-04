Quem venceu o "BBB 25"? Renata é a campeã com 51,90% dos votos

Renata disputou a final ao lado de Guilherme e João Pedro. TV Globo / Reprodução

Renata Saldanha é a grande campeã do Big Brother Brasil 25. A sister conquistou 51,90% dos votos e o prêmio de R$ 2,7 milhões na madrugada desta quarta-feira (24). Guilherme, com 43,38%, e João Pedro, com 4,72%, completaram o pódio.

A cearense conquistou o público com sua autenticidade, firmeza de opinião e trajetória marcada por superação, embates e protagonismo dentro da casa mais vigiada do Brasil. Todos esses elementos foram destacados pelo apresentador Tadeu Schmidt no discurso que anunciou a bailarina como campeã.

Na primeira declaração após a vitória, Renata agradeceu a Deus, e aos fãs.

— Espero que, de alguma forma, vocês tenham conhecido a Renata por inteiro. Muito obrigada! — afirmou.

Quem é Renata, vencedora do "BBB 25"?

Natural de Fortaleza, no Ceará, Renata tem 32 anos e é formada em Educação Física, com pós-graduação em Preparação Física. Ela entrou no BBB 25 ao lado da amiga Eva, e logo chamou atenção com sua personalidade marcante, postura firme e envolvimento direto nas principais decisões da casa.

Criada em um bairro periférico da capital cearense, a campeã viu na arte e no esporte uma forma de transformar sua realidade. Atuando como coordenadora de uma escola de ginástica rítmica, Renata já acumula conquistas nacionais no meio esportivo. A disciplina e paixão pela dança e pelo movimento estiveram presentes desde o início do programa.

Com um temperamento dominante e jeito direto, Renata não passou despercebida — e nem buscou isso. Declaradamente avessa à lentidão e à enrolação, ela enfrentou conflitos e alianças com a mesma intensidade, o que fez dela uma das protagonistas da temporada.

Trajetória no jogo

Uma vez líder ;

; Uma vez anjo;

Uma vez monstro;

Seis paredões ;

; Duas vezes imune;

Três vezes na mira do líder ;

; 12 vezes no vip;

Nove vezes na xepa.

Ela também foi a vencedora da dinâmica “Vitrine do Seu Fifi”, que a levou a um shopping do Rio de Janeiro para receber informações do público — momento que se mostrou decisivo para a virada no jogo.

Na reta final, viveu um romance com o brother Maike.

Como foi formada a final do "BBB 25"?

O top 3 foi definido no domingo (20), após a eliminação da gaúcha Vitória Strada, que deixou o reality com 54,52% dos votos em um paredão acirrado. Antes disso, Guilherme já havia garantido a vaga na final ao vencer a última prova de resistência, realizada na quinta-feira (17).