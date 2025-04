Quem saiu do último paredão do "BBB 25"? Gaúcha Vitória Strada é eliminada com 54,52% dos votos

Atriz, Vitória Strada ganhou destaque na televisão atuando em novelas da Globo; ela entrou no BBB 25 com o amigo Mateus Pires. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Vitória Strada foi eliminada, neste domingo (20), no último paredão do Big Brother Brasil 25. Com 54,52% da média dos votos, ela é a 21º participante a deixar a casa.

Vitória Strada disputou a preferência do público com Renata e João Pedro, que receberam respectivamente 6,56% e 38,92% dos votos. Desta forma, Guilherme, Renata e João Pedro são os finalistas desta edição do reality. A final ocorre na terça-feira (22).

Quem é Vitória?

Vitória Strada nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e iniciou sua trajetória como modelo aos 12 anos, participando de campanhas publicitárias e desfiles.

Atriz, Vitória Strada ganhou destaque na televisão, atuando em novelas como Tempo de Amar (2017), Espelho da Vida (2018) e Salve-se Quem Puder (2020). Em 2014, foi vice-Miss Mundo Brasil, o que ajudou a dar visibilidade a sua carreira. Em 2022, ela venceu a Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.

Vitória entrou para o BBB com o amigo Mateus Pires. No programa, protagonizou embates principalmente com as irmãs Camilla e Thamiris.

Vitória namora o ator Daniel Rocha. O relacionamento foi confirmado por Nívea Maria, em outubro de 2024.

Quem ainda está no BBB 25?

Guilherme

Renata

João Pedro

Quem já foi eliminado do reality show?