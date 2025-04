Quem saiu do "BBB 25"? Vinícius é eliminado com 52,69% dos votos

Vinícius foi eliminado neste domingo (13) do Big Brother Brasil 25 . Com 52,69% da média dos votos, ele é o 18º participante a deixar a casa.

Ele disputou a preferência do público com Renata e Vitória Strada, que receberam respectivamente 46,23% e 1,08%%, no 16º paredão da casa. Agora restam sete brothers no jogo.