Quem saiu do "BBB 25"? Joselma é eliminada com 67,19% dos votos

Joselma foi eliminada nesta terça-feira (15) do Big Brother Brasil 25 . Com 67,19% da média dos votos, ela é a 19ª participante a deixar a casa.

Ele disputou a preferência do público com Guilherme e Renata , que receberam respectivamente 2,42% e 30,39%, no 17º paredão da casa. Agora restam cinco brothers no jogo.

Quem é Joselma?

Joselma , 54 anos, é dona de casa e natural de Olinda (PE). Ela entrou no BBB 25 ao lado de Guilherme , de quem é sogra há seis anos. Eles foram a última dupla a entrar na casa mais vigiada do Brasil, graças a votação popular.

Como foi a formação do paredão?

No confessionário, Renata e Joselma foram as mais votadas e completaram a berlinda .

Como será a dinâmica dos próximos dias

Quem ainda está no BBB 25?

Quem já foi eliminado do reality show?

