Quem saiu do "BBB 25"? João Gabriel é eliminado do reality com 51,95% dos votos

João Gabriel foi o eliminado desta terça-feira (8), com 51,95% dos votos, no 14º paredão do Big Brother Brasil 25 .

Ele disputou a preferência do público com Diego Hypolito e Vitória Strada , que receberam 45,76% e 2,29%, respectivamente. João Gabriel foi o 16º participante a deixar a edição .

Quem é João Gabriel?

É pecuarista e trabalha como salva-vidas de rodeio. Nas redes sociais, compartilha o dia a dia da vida no interior . Conta que já tentou diversas profissões com o irmão, até mesmo a de cantores, mas que não tinham talento para nenhuma delas.

Como foi a formação do paredão?

Após a eliminação de Daniele Hypolito , no domingo (6) os participantes disputaram uma nova prova do líder. João Pedro foi vetado da disputa por Vitória Strada.

Como votar no BBB 25?

Para assistir à RBS TV de maneira simples, em qualquer hora, em qualquer lugar e sem pagar nada por isso, conecte a antena interna UHF no seu televisor. No controle remoto da TV, pressione: "menu", "antena", "busca de canais" e então aperte "ok". O botão pode variar de acordo com o fabricante. Pronto! Agora você pode assistir à RBS TV de graça com sinal digital.